«الناشرين الإماراتيين» تخاطب القرّاء بإصدارات 36 دار نشر من أعضائها

تشارك ((جمعية الناشرين الإماراتيين)) في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، بجناحها الذي يزخر بمجموعة غنية من أحدث إصدارات 36 ناشراً من أعضائها قوامها 450 عنواناً.

وخلال مشاركتها في المعرض الذي يقام هذا العام تحت شعار ((نتحدث كتاباً))، تقدم الجمعية عبر مشروعها الرائد ((منصة)) 7000 كتاب تسعى من خلالها إلى نشر المعرفة وتغذية شغف القراءة في الإمارات والمنطقة.

ويحفل برنامج الجمعية ضمن فعاليات المعرض بعدد من الجلسات الحوارية التي تستهدف الناشرين وزوار المعرض على حد سواء، إذ عقدت في 02 نوفمبر جلسة تعريفية حول ((منحة الناشر الإماراتي)) للكتب المتخصصة في مجال المكتبات.

وفي إطار تفاعلها مع المنتج الأدبي لكوريا الجنوبية بوصفها ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، تشارك الجمعية في جلسة بعنوان ((تسليط الضوء على أدب اليافعين العربي والكوري)) تسلّط الضوء على أدب اليافعين العربي والكوري.

وأكّد عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، أن مشاركة الجمعية في المعرض تندرج ضمن سلسلة مبادراتها الرامية إلى التعريف بتطور حركة النشر الإماراتية، وتعزيز حضور الناشرين المحليين في مختلف المعارض والمحافل الثقافية المحلية والعالمية.