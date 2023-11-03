فيصل السويدي.. روايات إماراتية تخاطب العالم

تحفز الجهود التي تبذلها مؤسسات إماراتية متخصصة ترويج الكتاب والأدب الإماراتي في العالم عبر النشر والترجمة إلى مختلف اللغات العالمية الكثير من الأدباء والمشتغلين بصناعة الكتاب على تقديم إسهاماتهم الخاصة في هذا المجال، حيث يقدم بعض الكتاب مبادرات شخصية في مجال ترجمة أعمالهم الخاصة.

الكاتب الإماراتي فيصل السويدي يقدم تجربة في هذا المجال، حيث يقدم النسخة البرتغالية من روايته ((القرية التي حلقت فوقها الملائكة))، التي تمت ترجمتها هذا العام، في معرض الشارقة للكتاب بدورته 42.

ولا تتوقف جهوده ومبادراته الذاتية في تسويق أعماله عالمياً عند هذا الحد، فقد بيعت حقوق عمله الأخير في سبع دول من قارات مختلفة، وصدرت منها حتى الآن نسخاً بالإنجليزية والبرتغالية، وستصدر بعدد من اللغات الأخرى تباعاً. ويعتبر فيصل السويدي الكاتب جسر تواصل بين ثقافتنا المحلية والثقافات الأخرى، حيث ترجمت إصداراته إلى لغات أجنبية عدة، وتتناول الروايات القصص المحلية لتكون انعكاساً لثقافتنا المحلية.

ثقافات الشعوب

وهو كاتب شغوف بالقراءة والمعرفة التي يبحث عنها دائماً في الكتب والدراسة، فقد تخرج بشهادة بكالوريوس إعلام بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى وتبعها بشهادة ماجستير ودكتوراه من بريطانيا بتخصص ريادة الأعمال، إضافة لحصوله على شهادة في اللغة الإسبانية، والتي سيدخل من خلالها للتعرف على ثقافات شعوب أخرى يثري بها معرفته.

ويتحدث السويدي 4 لغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية وهو حائز على جائزة الإمارات للتوطين (فئة أفضل موظف مواطن لعام 2019)، له محاضرات في مجال الإعلام والتحفيز على القراءة، وحاصل على العديد من الشهادات الأكاديمية والعلمية والتدريبية، على الصعيد الأدبي صدر له 7 أعمال نشرت في الكويت ومصر وفلسطين والإمارات، تنوعت مجالاتها في فنون الرواية والمقالة والخاطرة إضافة إلى عدد من القصائد المنشورة والتي ترجمت وألقيت في بعض المحافل الخارجية في دول كالبيرو وغيرها، كما أنه مهتم بالآداب اللاتينية والتبادل الثقافي بين الحضارة العربية واللاتينية.

أول إماراتي وعربي

وسيكون فيصل السويدي أول إماراتي وعربي يستضاف بدعوة رسمية من إدارة معرض بورتو أليغري الدولي للكتاب في البرازيل والمقام في نوفمبر الحالي. وهو أكبر معرض مفتوح في أمريكا اللاتينية وهو معرض يمتد منذ 69 سنة، وذلك لإطلاق النسخة البرتغالية من رواية ((القرية التي حلقت فوقها الملائكة)) ولإقامة حلقات نقاشية في المعرض وبعض الفقرات الثقافية في مكتبات البرازيل.