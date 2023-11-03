جلسات تحتفي بـ«ترجمان» وصناعة النشر

جلسات متنوعة تطرقت إلى عدد من العناوين المهمة التي تتعلق بصناعة النشر ومهنة الكتابة وعوالم القراءة، شهدتها فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 42، ومنها جلسة ثرية حول الترجمة، وتجربة جائزة الشارقة للترجمة ((ترجمان))، حيث استعرضت مجموعة من الأكاديميين والمترجمين أهمية الجائزة في دعم جهود الترجمة عالمياً.

واستهل المترجم الألماني لوسيان ليتيس الجلسة بالتعبير عن سعادته بفوز الدار السويسرية للنشر الذي يعمل مديراً لها بجائزة الشارقة للترجمة (ترجمان).

وإلى جانب الفائز بالجائزة، تحدث كل من صبحي البستاني، أستاذ الأدب العربي الحديث في المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية بباريس، والمترجمة الإيطالية إيزابيلّا كاميرا دافيليتو، والمترجم الإسباني لويس ميخيل كانيادا. كما تحدث في الجلسة، المترجم الألماني الكبير هارتموت فندريش الذي عرف الألمان والسويسريون بالأدب العربي عبر عشرات الروايات العربية التي ترجمها للألمانية.

وفي جلسة أخرى، ثمّن عدد من الأكاديميين والباحثين العرب والأجانب الدور المهم الذي يلعبه المستشرقون في نشر اللغة العربية في أوروبا، وقدموا تجربة بولندا وإيطاليا كنموذج في الإقبال على تعلمها.

جاء ذلك في ندوة بعنوان ((واقع اللغة العربية في أوروبا تعليماً وإنتاجاً)) أقيمت في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر، وشارك فيها الدكتورة باربارا ميكالاك أستاذة الأدب العربي في جامعة ياجيلونسكي في بولندا، والدكتورة فرانشيسكا كراو الأستاذة بجامعة لويس في روما، والدكتور وائل فاروق أستاذ اللغة العربية في جامعة ((القلب المقدس)) في ميلانو، وقدمها الدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة.

تناولت جلسة ثالثة ((الدور المتطور للوكلاء الأدبيين في العصر الرقمي))، وتحدث فيها كل من تامر سعيد، مدير وكالة الشارقة للحقوق الأدبية، وياسمين جريصاتي، مؤسسة وكالة ((راية)) الأدبية، وصوفي هيكس، مؤسسة وكالة صوفي هيكس، الذين أكدوا على أن الوكيل الأدبي يقوم بدور ثقافي مهم في الحفاظ على التراث الأدبي، ويعمل على مصلحة الكاتب والناشر على حد سواء، وهذا يتطلب منه متابعة دقيقة ومهنية للمعطيات والتفضيلات القرائية.

كما شهدت الفعاليات جلسة حوارية بعنوان: ((الذكاء الاصطناعي وأثره على أدب الطفل)) تحدث خلالها الكاتب والناشر الكويتي محمد شاكر جراغ نائب رئيس مجلس إدارة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، والناشرة الإماراتية الدكتورة اليازية خليفة السويدي، صاحبة دار الفُلك للترجمة والنشر.