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دي بور وكوزمين.. نقطة محبطة في قمة الجزيرة والشارقة

11/3/2023 7:26:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لم تقنع نتيجة التعادل 1-1 الهولندي فرانك دي بور المدير الفني للجزيرة، والروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة، وأبديا حزنهما لحصد نقطة وحيدة أصابتهما بالإحباط، وخسارة نقطتين، في مباراة القمة بينهم.

حرمان

وظهرت الحسرة على وجه دي بور لكون الشارقة حقق التعادل بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وهي النتيجة التي حرمت الجزيرة من الفوز في ثالث مباراة على التوالي، بعد أن تعادل مع شباب الأهلي بالجولة الخامسة، وخسر من خورفكان في السادسة.

وأبدى دي بور أسفه على النتيجة وقال: فقدان نقطتين في الدقائق الأخيرة أمر مؤسف، ويجعلنا نشعر بالإحباط، ولفت إلى أن الفرص، التي حصل عليها الشارقة جاءت بسبب ((الأخطاء البسيطة))، التي ارتكبها فريقه،وقال: الطريقة التي جاء منها هدف التعادل محبطة لعلي خصيف خصوصاً أنه استحق الخروج بشباك نظيفة.

إحباط

في المقابل، أبدى أولاريو كوزمين، إحباطه من نتيجة التعادل، وقال: هذه ثالث مباراة نتحكم في معظم مجرياتها ولا نكسبها، الأمر ليس عادلاً. وعن أسباب التعثر بالتعادل، أضاف: افتقدنا اللمسة الأخيرة، ولم نستطع استغلال الفرص، ويجب ألا ننسى ردة فعل علي خصيف، والذي برهن مجدداً على إمكاناته العالية.

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