دي بور وكوزمين.. نقطة محبطة في قمة الجزيرة والشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
لم تقنع نتيجة التعادل 1-1 الهولندي فرانك دي بور المدير الفني للجزيرة، والروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة، وأبديا حزنهما لحصد نقطة وحيدة أصابتهما بالإحباط، وخسارة نقطتين، في مباراة القمة بينهم.
حرمان
وظهرت الحسرة على وجه دي بور لكون الشارقة حقق التعادل بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وهي النتيجة التي حرمت الجزيرة من الفوز في ثالث مباراة على التوالي، بعد أن تعادل مع شباب الأهلي بالجولة الخامسة، وخسر من خورفكان في السادسة.
وأبدى دي بور أسفه على النتيجة وقال: فقدان نقطتين في الدقائق الأخيرة أمر مؤسف، ويجعلنا نشعر بالإحباط، ولفت إلى أن الفرص، التي حصل عليها الشارقة جاءت بسبب ((الأخطاء البسيطة))، التي ارتكبها فريقه،وقال: الطريقة التي جاء منها هدف التعادل محبطة لعلي خصيف خصوصاً أنه استحق الخروج بشباك نظيفة.
إحباط
في المقابل، أبدى أولاريو كوزمين، إحباطه من نتيجة التعادل، وقال: هذه ثالث مباراة نتحكم في معظم مجرياتها ولا نكسبها، الأمر ليس عادلاً. وعن أسباب التعثر بالتعادل، أضاف: افتقدنا اللمسة الأخيرة، ولم نستطع استغلال الفرص، ويجب ألا ننسى ردة فعل علي خصيف، والذي برهن مجدداً على إمكاناته العالية.
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