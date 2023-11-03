«الإمبراطور».. انتصار على العين طال انتظاره 6 سنوات

أسعد الوصل جماهيره بالتفوق على ضيفه العين في دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 3 - 1، في مباراة مثيرة وقوية باستاد زعبيل في الجولة السابعة، ليصل إلى 17 نقطة، ويتوقف رصيد العين عند 15 نقطة، ويشتعل الصراع أكثر على صدارة الدوري.

وانتظر عشاق ((الإمبراطور)) لاعبيهم للاحتفال بالانتصار التاريخي في الدوري، الذي طال انتظاره 6 سنوات، وتحديداً منذ 25 أبريل 2017، عندما فاز الوصل على العين بنتيجة 4 - 3، باستاد زعبيل، ضمن الجولة 23 من دوري المحترفين، واقتسم كايو كانيدو وفابيو دي ليما تسجيل الأهداف الأربعة حينها، وأحرز كل منهما هدفين.

وواصل كايو وفابيو التألق وهز شباك ((الزعيم))، أول من أمس، بعد أن أحرز فابيو هدف الوصل، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، منها ثلاثة من صناعة زميله نيكولاس خمينيز، بينما سجل اللاعب نفسه 3 أهداف من آخر أربعة أهداف للوصل في مرمى العين بالدوري، وسجل البديل كايو كانيدو الهدف الثالث للوصل، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف خلال 8 مواجهات بقميص الوصل في مرمى العين، ويقابلها 3 أهداف خلال 5 مواجهات بقميص العين في مرمى الوصل، وأصبح كايو أول لاعب بديل يسجل للوصل في مرمى العين بدوري المحترفين منذ ناصر نور في مايو 2019.

وبات الوصل بانتصاره على العين الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الموسم، وقلص فارق الانتصارات المواجهات المباشرة بينه وبين العين بتحقيقه الانتصار الثالث في سلسلة مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، بينما لا يزال العين يتفوق بتحقيقه.

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