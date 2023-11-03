«ملتقى خيول السباق العربية» 27 نوفمبر

تستضيف أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، 400 مشارك في الملتقى العالمي لخيول السباق العربية، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

ويقام الملتقى ضمن أسبوع حافل بالفعاليات والسباقات يمتد إلى 3 ديسمبر المقبل، ويتسم بأنه من أهم الأحداث الرياضية في العالم، ويتم تنظيمه سنوياً في أبوظبي، بمشاركة العديد من الملاك والمدربين والفرسان من مختلف الدول، ويحظى باهتمام عالمي من جميع المهتمين بخيول السباقات العربية في العالم. وأكدت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الملتقى أصبح محط اهتمام العالم ويحظى بقيمة كبيرة؛ لما يقدمه من مكاسب عديدة لملاك ومربي الخيل العربي، والمدربين والفرسان، ويسهم في تبادل الخبرات بين المهتمين بصناعة الخيل.

ترقب

وقالت: ((يترقب العالم الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري لانطلاق الملتقى العالمي لخيول السباقات العربية، الذي يحظى بأهمية بالغة لدى المهتمين حول العالم، وينتظر حضور أكثر من 400 ضيف من أنحاء العالم للمشاركة في هذا الملتقى، ومتابعة أحدث التطورات عن الخيول العربية)).

وأوضحت: ((ستكون المشاركة الفرنسية تحديداً ذات حضور خاص في الملتقى؛ نظراً للاهتمام الكبير من قبل الفرنسيين، كما أبدت العديد من الشركات الفرنسية رغبتها في الحضور لعقد العديد من الصفقات)).

وأشارت صوايا إلى أن سباق ((جوهرة التاج)) للخيول العربية الأصيلة، الأقوى والأغلى على مستوى العالم، سيستكمل هذا الأسبوع الحافل، حيث سيقام يوم 3 ديسمبر المقبل على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مضيفة: ((هذا السباق هو الأقوى والأغلى على المستوى العالمي، لقوة الخيول المشاركة فيه من جميع أنحاء العالم، وقيمة جائزته المالية، التي تبلغ 5 ملايين درهم)).

وأوضحت أن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمضمار العين، سيقام في الأول من ديسمبر المقبل، يليه في اليوم التالي سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة – للسيدات بقرية الإمارات العالمية، ويقام أيضاً تحت مظلة المهرجان.

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