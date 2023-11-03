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فوز النصر وشباب الأهلي والوحدة في دوري السلة

11/3/2023 7:26:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت فرق النصر وشباب الأهلي والوحدة، الفوز في الجولة الخامسة للدوري العام لكرة السلة. وجاء فوز النصر على ضيفه الشارقة بنتيجة 103 - 97، ليصل النصر إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني .

وواصل حامل اللقب شباب الأهلي، انفراده بالصدارة برصيد 10 نقاط بفوزه على البطائح 88 - 67، حاصداً النقطة العاشرة والبطائح 7 نقاط. ونجح الوحدة في تحقيق أول فوز في المسابقة، على منافسه الظفرة بنتيجة 96 - 81، ليقفز للنقطة الخامسة مقابل 4 نقاط للظفرة.

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