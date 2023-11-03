فوز النصر وشباب الأهلي والوحدة في دوري السلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت فرق النصر وشباب الأهلي والوحدة، الفوز في الجولة الخامسة للدوري العام لكرة السلة. وجاء فوز النصر على ضيفه الشارقة بنتيجة 103 - 97، ليصل النصر إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني .
وواصل حامل اللقب شباب الأهلي، انفراده بالصدارة برصيد 10 نقاط بفوزه على البطائح 88 - 67، حاصداً النقطة العاشرة والبطائح 7 نقاط. ونجح الوحدة في تحقيق أول فوز في المسابقة، على منافسه الظفرة بنتيجة 96 - 81، ليقفز للنقطة الخامسة مقابل 4 نقاط للظفرة.
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