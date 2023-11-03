«هايك آند فلاي» تزيّن سماء دبي

رسم المتسابقون، لوحة رائعة زينت سماء دبي في منطقة جميرا، خلال منافسات الجولة الأولى من النسخة الثانية من بطولة ((هايك آند فلاي)) الدولية، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بمشاركة 40 متسابقاً من 16 دولة حول العالم.

واستمتع الجمهور، الذي احتشد على شاطئ الميناء السياحي بالجميرا، بالعروض الجميلة التي قدمها المتسابقون، في أجواء يطغى عليها الحماس والمرح. وتشير النتائج الأولية من منافسات الجولة الأولى للبطولة، إلى رغبة المتسابقين في تحقيق أرقام قياسية في النسخة الثانية.

وتعد جولة دبي، التي اختتمت منافساتها واحدة من بين 5 جولات، وتنتقل منافسات الجولتين الثانية والثالثة إلى إمارة رأس الخيمة غداً وبعد غد، حيث تقام على التوالي على قمتي جبل ينس، وجبل جيس، بينما سيكون عشاق اللعبة على موعد مع الجولة الرابعة بجبل الفاية بالشارقة الأربعاء المقبل. وتُختتم البطولة السبت المقبل بالجولة الخامسة والأخيرة، حيث يحلق المتسابقون في سماء مدينة حتا للمرة الأولى.

أجواء تنافسية

وأعرب يوسف حسن الحمادي، مدير اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته البالغة بالأجواء التنافسية القوية، التي شهدتها الجولة الأولى من البطولة، وبالحضور الجماهيري الكبير، مثنياً على المستوى الفني للمتسابقين سواء المحليين أو الدوليين.

وأشار الحمادي، إلى أن تنوع بيئة الإمارات وتضاريسها ومعالمها السياحية، التي تم اختيارها بعناية أضفت المزيد من الجمال على المنافسات وأثرت الحدث.

وأكد الحمادي، أن الإمارات بما تمتلكه من كوادر وطنية، قادرة على تنظيم أضخم الفعاليات الرياضية، كما أن العمل بروح الفريق الواحد يضاعف من النجاحات، التي تحققها البطولات.

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