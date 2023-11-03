124 لاعباً ولاعبة في «الفجيرة للريشة الطائرة» اليوم

تنطلق اليوم بطولة الفجيرة الأولى للريشة الطائرة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للعبة، ضمن روزنامة البطولات المحلية المقرر إقامتها في مناطق مختلفة في الدولة على مدار الموسم الرياضي.

ويشارك في البطولة، التي تقام في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة 124 لاعباً ولاعبة يمثلون 5 فئات عمرية، تشمل المراحل السنية تحت 11 و13 و15 و17 عاماً وفئة العموم، وذلك بهدف تطوير مستوى اللاعبين المواطنين وتحسين قدراتهم الفنية والبدنية.

وأكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن الاتحاد يتطلع لاستكمال موسم 2023، والاستمرار في مسيرة النجاح للارتقاء باللعبة، وأن يكون من الاتحادات المتميزة فنياً وإدارياً، مثمنة دعم الهيئة العامة للرياضة لأنشطة الاتحاد وبرامجه، وتوفير جميع الإمكانات في مجمع زايد الرياضي، من أجل نجاح البطولة والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين استعداداً للمعسكر الخارجي في الهند خلال ديسمبر المقبل، والبطولة العربية للريشة الطائرة في المملكة العربية السعودية نهاية يناير 2024.

وقالت: ((يحرص اتحاد الريشة الطائرة على تكثيف جهوده لنشر اللعبة، وتطوير مستوى اللاعبين المواطنين والمقيمين، من خلال زيادة عدد الفعاليات والبطولات ضمن مسابقات الموسم الرياضي 2023، واستحداث مسابقات جديدة للمراحل السنية)).

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