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مشاركة واسعة في افتتاح «الحبتور للبادل»

11/3/2023 7:25:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد اليوم الافتتاحي من النسخة الأولى لبطولة الحبتور للبادل، والتي ينظمها مركز الحبتور الرياضي، وتستمر حتى يوم غد، مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين.

وضمنت ثلاثة فرق تخطي الدور الـتأهيلي، وهي ((بادل ايه أي)) بعد فوزه على ((تي سي سي))، كما فاز فريق ((بادل كيه بي دي)) على فريق ((ميدان))، وفاز فريق ((أي بادل)) على فريق ((أي اس دي)).

وأكد حبتور الحبتور، المشرف العام على البطولة، أن النجاحات الفنية والتنظيمية والإقبال الكبير، يفرض علينا مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة لتنظيم المزيد من البطولات، ورفع قيمة الجوائز.

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