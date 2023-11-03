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الإسطبلات الخاصة تطارد «كأس الوصل» اليوم

11/3/2023 7:25:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، صباح اليوم، كأس الوصل للقدرة؛ المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وينقسم السباق الذي ينطلق في الساعة 6 صباحاً إلى 4 مراحل ستكون المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم ((المسار الأصفر))، المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم ((المسار الأحمر))، المرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم ((المسار الأزرق)) ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم ((المسار الأبيض)).

وتدافع إسطبلات SS عن اللقب الذي حققته في الموسم الماضي بواسطة الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة ((بولي))، واحتل الوصافة الفارس منصور خميس محمد على صهوة ((ابيكس اركبيلاد)) لإسطبلات زعبيل، بينما كان المركز الثالث أيضاً من نصيب إسطبلات زعبيل عن طريق الفارس عبدالله العامري على صهوة ((بوبانج الأندلس)).

جوائز

وأعلنت اللجنة المنظمة عن الجوائز المقدمة للفائزين من المركز الأول وحتى المركز العاشر، حيث سيحصل البطل على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 180.000 درهم، والمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس وإلى المركز العاشر سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

مشاركة

ومن المتوقع أن يشهد كأس الوصل مشاركة واسعة من الإسطبلات الخاصة في الدولة بعد أن شهدت ضربة البداية في تحدي سيح السلم أول سباقات موسم مدينة دبي الدولية للقدرة مشاركة مميزة بواقع نحو 166 فارساً وفارسة، كما أكدت العديد من الإسطبلات جاهزيتها للسباق.

وسيعقد الاجتماع التنويري قبل السباق عند بوابة الفحص البيطري كما سيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول وفقاً للبروتوكول المحدد، كما يمنع تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية وفي حالة المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.

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