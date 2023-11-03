«مهرجان يوم الافتتاح» يعيد الحياة إلى مضمار جبل علي اليوم

تعود الحياة إلى مضمار جبل علي، اليوم، مع انطلاق السباق الأول للموسم الأصفر العائلي، الذي سيحمل اسم ((مهرجان يوم الافتتاح))، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط السادس الرئيس ((كأس افتتاح الموسم)) لمسافة 1600 متر برعاية ((شادويل)) البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بمشاركة 12 خيلاً، أبرزها: ((الهزيم)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((زينهم)) لـ((شادويل))، و((سيلفر جوبيلي)) و((رازل دازل)) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و((ديزرت آنجل)) لزياد كلداري، و((ميستري فوكس)) و((ديلوريان)) لمحمد أحمد علي السبوسي، و((فايولنت جاستيك)) لفايبهاف شاه، و((المسيان)) و((هايد بارك)) لسلطان علي، و((فاير جروب)) لمالكه البشير سالم الحراري، و((مابوتو)) لـ((رايجاك ريسينج)).

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 70 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها: ((عارف)) و((حسام)) لـ((ياس للسباقات))، و((أوتينا)) و((رابح الريف)) و((يونايتد سبيريت)) لـ((إسطبلات العجبان))، و((آر بي بستيفا)) لـ((الإسطبلات الوطنية)).

الشوط الثاني

تشارك في الشوط الثاني ((سباق المبتدئة ستيكس)) لمسافة 1000 متر برعاية ((الشعفار للاستثمار)) البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 10 خيول، أبرزها: ((أجديت)) و((مزاحم)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((آيرونسايد)) للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و((العربد)) لناصر عسكر، و((بنزيمة)) لحمد راشد بن غدير.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث ((نوفيس ستيكس لعمر سنتين)) لمسافة 1000 متر برعاية ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 6 خيول، أبرزها: ((مرسوم)) و((ترجمان)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((ربدان)) للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و((بريما سمر)) لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، و((رأس الحد)) لناصر محمد ناصر الحشار، و((وير ذا وايا)) لذياب غانم راشد المزروعي.

الشوط الرابع

تشارك في الشوط الرابع ((كأس بنك دبي التجاري)) لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 9 خيول، أبرزها: ((أوندا روجينتي)) و((ديزرت سفاري)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و((ثوبان)) و((زامط)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((الشيبي)) لناصر عسكر.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس ((كأس دبي للمرطبات)) لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزها: ((الجنوب)) و((صائد)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((إنرجيتيك)) لخليفة سعيد سليمان، و((باور سوليوشن)) لسلطان علي، و((الحجاج)) لمحمد أحمد علي السبوسي، و((أكارم)) لسيد حشيش وهناء رفاعي.

الشوط السابع

تشارك في الشوط السابع ((كأس المشرق لخدمات الري)) لمسافة 1800 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 9 خيول، أبرزها: ((مكفول)) و((ثائر)) و((وصال)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((الوريث)) لعبدالله سعيد النابودة، و((فليم تالون)) لمحمد راشد بن غدير، و((خباب)) لـ((نقابة لاست لوب)).

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