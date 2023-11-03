خيول الإمارات ترفع راية التحدي في ثاني أيام «بريدرز كب»

تخوض خيول الإمارات غمار سباقات اليوم الثاني من مهرجان الـ ((بريدرز كب)) على مضمار ((سانتا انيتا)) بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ سيشارك ((سيسكاني)) لجودلفين في الشوط الأول ((ثروبريد افتركير ألاينس ستيكس))، لمسافة 2600 متر ((الفئة الثانية)) على المسار الرملي، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني ((توايلايت ديربي)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي، مشاركة 13 خيلاً، أبرزهم ((سيلفر نوت)) لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثالث

يدافع ((كوديز ويش)) لجودلفين عن لقب الشوط الثالث ((بريدرز كب ديرت مايل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو، وإشراف المدرب بيل موت.

الشوط الرابع

تشارك ((ويذ ذا مونلايت)) لجودلفين في الشوط الرابع ((بريدرز كب فيلي آند مير تيرف)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى))، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس ((بريدرز كب فيلي آند مير سبرنت)) لمسافة 1400 متر ((الفئة الأولى))، مشاركة 9 مهرات وأفراس، أبرزهن ((مطرية)) لجودلفين، بقيادة الفارس فلافيان برات، وإشراف المدرب براد كوكس.

الشوط السادس

تشارك بطلة الـ((1000 جينيز الإنجليزي)) ((موج)) لجودلفين في الشوط السادس ((بريدرز كب مايل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، بقيادة أوشين ميرفي، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

كما سيشهد الشوط مشاركة ((ماستر اوف ذا سيز)) لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع ((بريدرز كب ديستاف)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) المخصص للمهرات والأفراس، مشاركة ((بريتي ميسشيفاس)) لجودلفين، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وإشراف المدرب برندان والش.

كما سيشهد الشوط أيضاً مشاركة ((ويت بينت)) لجودلفين، بقيادة الفارس فلافيان برات، وإشراف المدرب براد كوكس.

الشوط الثامن

يشارك ((مستهدف)) لـ((شادويل)) صاحب الإنجازات المتميزة في الموسم الإنجليزي المنصرم في الشوط الثامن ((بريدرز كب تيرف)) لمسافة 2400 متر ((الفئة الأولى))، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدربين جون، وثادي جوسدن.

الشوط التاسع

يشهد الشوط التاسع ((بريدرز كب كلاسيك)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) على المسار الرملي، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها ((بروكسي)) لجودلفين، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب مايكل ستيدام، ((كلابتون)) لـ((ر ر ر للسباقات))، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وإشراف المدرب تشاد سامرز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز