ماجد خميس لـ«البيان»: عين طائرة «فرسان دبي» على درع الدوري

وعد ماجد خميس، قائد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، جماهير فريقه بالمنافسة على كل ألقاب البطولات المحلية في موسم 2023 - 2024، بعدما توج الفريق قبل أيام بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة للرجال، مشيراً إلى أن المعنويات العالية السائدة في صفوف ((فرسان دبي)) حالياً، والدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي، سيساعده مع زملائه على محاولاتهم الخروج بأكثر من بطولة، خصوصاً لقب الدوري.

وقال اللاعب لـ((البيان)): ((لعب فارق الخبرة الكبير عاملاً مساعداً لشباب الأهلي على حسم لقب أولى مسابقات الكرة الطائرة للرجال هذا الموسم، وأسهم الوصل بفضل مستواه العالي في مساعدتنا على تقديم أفضل ما لدينا، والخروج بثلاث مواجهات، أشاد بها الجميع في الدور النهائي للبطولة، ولكننا أغلقنا الآن صفحة الكأس، ونفكر في المنافسة على درع بطولة الدوري العام، الذي تنطلق مبارياته السبت المقبل، ونطمح أن يكون الدرع ثاني ألقابنا هذا الموسم)).

واستعرض ماجد خميس، جهود إدارة ((فرسان دبي))، بقوله: ((تعمل الألعاب الرياضية داخل نادي شباب الأهلي بروح الأسرة الواحدة، ولذا تحرص إدارة النادي دائماً على الوقوف معنا، ودعمنا بكل الإمكانات المتاحة، وقامت في بداية هذا الموسم، بالتعاقد مع عدد من الصفقات المهمة لدعم الفريق، بعدما تعاقدت مع المدرب البرازيلي سيدني لوسيانو بابك، والذي يملك خبرة كبيرة بالكرة الطائرة الإماراتية، حيث سبق وتولى مسؤولية تدريب العين وحتا في مواسم سابقة، وأثمرت جهود الإدارة بالفعل عن تكوين فريق مجهز للمنافسة على كل البطولات، وكانت البداية بالتتويج بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة)).

وعن توقعاته للمنافسة على بقية ألقاب مسابقات الرجال في الكرة الطائرة هذا الموسم قال: ((قدم الوصل صورة لما يمكن أن نراه من منافسة في بقية المسابقات، وأتوقع أن يكون الصراع قوياً للغاية، بعد قيام العديد من الأندية بتدعيم صفوفها بلاعبين أجانب ومقيمين ومواطنين على مستويات عالية، وأفضل مثال على ذلك، ما قامت به إدارة نادي الوصل، إذ لم تدخر جهداً في إجراء تعاقدات جديدة، ووضح مدى التأثير الإيجابي على أداء الفريق في الدور النهائي للكأس، والذي انتهت مبارياته الثلاث بنتيجة واحدة 3 - 2)).

وتابع: ((في الحقيقة فتح الباب أمام التعاقد مع لاعبين أجانب ومقيمين يزيد من قوة المسابقات المحلية فنياً، ولكنه ينعكس سلباً في المدى الطويل على ميزانيات الأندية المخصصة للكرة الطائرة، وعلى اللاعبين المواطنين والمنتخبات الوطنية، لأن المسموح الآن للأندية، التعاقد مع 5 لاعبين محترفين ومقيمين، ويسمح بتواجد ثلاثة منهم في أرض الملعب، وبقاء لاعبين اثنين على مقاعد البدلاء، ما يعني عدم الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين المواطنين، إلى جانب استنزاف ميزانيات الأندية، خصوصاً أن الجوائز المالية إن وجدت في البطولات، لا تعادل حجم الإنفاق)).

واصل ماجد خميس حديثه عن اللاعبين الأجانب والمقيمين، قائلاً: ((جميع الاتحادات الخليجية للكرة الطائرة لا تسمح سوى بلاعبيْن أجنبييْن لكل فريق، فيما عدا الاتحاد السعودي للطائرة، والذي يسمح بثلاثة لاعبين، وبالتالي سيكون لدينا مشكلة مستقبلية تتمثل في تراجع مستويات اللاعبين المواطنين، لعدم حصولهم على فرصة كافية للمشاركة، مع الاعتراف بأن مستوى المسابقات المحلية تأثر إيجاباً على الصعيد الفني، فيما بقي التأثير الجماهيري غير كبير، والتسويق والاهتمام الإعلامي غير واضح، وأعتقد أنه لم يتغير كثيراً)).

واختتم قائد فريق الطائرة بنادي شباب الأهلي حديثه لـ((البيان)): ((اللاعب المواطن يحتاج إلى فرصة عادلة للمشاركة، ومقارنة مستواه بالمحترف الأجنبي غير عادلة، لأن المحترف الأجنبي يأتي إلى الدولة للتدريب واللعب فقط، ولديه الوقت الكافي للتركيز على النجاح، ولكن اللاعب المواطن مرتبط بالعمل لتأمين مستقبله وعائلته، ودائماً ما نشارك في التدريبات أو المباريات بعد نهاية الدوام اليومي، وإذا كان لدينا ارتباط رسمي مهم أو بطولة خارجية، نضطر للمشاركة فيها من حساب رصيد إجازاتنا السنوية، ومع هذا نجتهد ونواظب على التدريبات والمباريات، ويساعدنا النجاح على تجاوز تلك الضغوط)).

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