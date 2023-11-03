نشعر بفخر واعتزاز بما تقوم به دول الخليج العربي في مجال الشباب والرياضة من منطلق إيمانها بأهمية هذا القطاع، الذي أصبح على رأس أولويات الدول المتقدمة الكبيرة، فقد أسعدني الإعلان عن استضافة المملكة العربية السعودية تنظيم مونديال 2034، الحدث الكروي الأبرز على وجهة الكرة الأرضية.

فمن يتابع ما يحدث الآن على الساحة السعودية يجد تحولاً كبيراً في المنهج الرياضي، خاصة كرة القدم، حيث نجد تنافساً شريفاً بين مؤسساتها من أجل تقديم الخدمة الشاملة والمتكاملة، فهذا أحد الجوانب الإنسانية المجتمعية التي تتميز بها منطقتنا عن سائر البلدان الأخرى، فالمنطقة تؤدي دوراً في غاية الأهمية عبر كرة القدم، أكثر الهوايات المحببة للشباب في أي مجتمع، فقد تحركت السعودية ووجدت كل الدعم من شقيقاتها، ففرحتهم من فرحتنا.

للرياضة دور محوري مهم وكبير في تغيير صورة الشعوب والأمم، بوصفها إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة كرة القدم، التي تدعمها دولنا بقوة من منطلق تأثيرها على المجتمع، فتنظيم السعودية لهذا الحدث يمثل تحدياً جديداً لأبناء الخليج العربي، وستكون منطقة الخليج مهد البطولات العالمية الكبرى بإذن الله، وندعم تنظيم هذا العرس العالمي من جديد في منطقة الخليج؛ إذ من شأنه تعزيز التنمية والسلام والازدهار في جميع أنحاء المنطقة، كما أنه يرسل رسالة إلى العالم، مفادها أن منطقة الخليج قادرة على تنظيم البطولات الكبرى مثل قدرتها على إطلاق بطولات عالمية تبنتها الفيفا من بعد، مثل بطولة القارات. والله من وراء القصد.