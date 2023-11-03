ليس مجرد معرض كتاب

لا أقصد معرض كتاب بعينه، وإن كنت اليوم أكتب من داخل معرض الشارقة للكتاب، الذي افتتح دورته الـ 42، ويستمر لمدة 12 يوماً، تحت شعار «نتحدث كتباً»، وهو شعار يوحي بضخامة محتويات المعرض من الكتب ودور النشر العربية، وكأنه يقدم جواباً قاطعاً لكل الذين أشاعوا تلك الكذبة حول أن القارئ العربي لا يقرأ سوى ست دقائق في العام، مقارنة بالغربي الذي يقرأ ما يقارب 12 ألف دقيقة، أي ما يوازي ربع صفحة سنوياً مقارنة بأحد عشر كتاباً يقرؤها الأمريكي، ما يعني أنه لا علاقة للعرب بالقراءة، وكأن القراءة شأن غربي بحت!

كذبة الست دقائق وجدت من يتبناها وينشرها عبر أكثر وسائل التواصل انتشاراً، فأخذت طريقها إلى الانتشار بشكل لا يصدق، حتى صارت تتصدر المقالات والندوات والبرامج التلفازية، تاركة العديد من الناس بين متأسف وغاضب لحال العرب مع القراءة، فهذه الإحصائية تقول باختصار، إنه إذا كانت 6 دقائق من القراءة تعادل تقريباً ألفاً وستمائة كلمة فسيكون ما يقرؤه العرب جميعهم في اليوم الواحد لا يتجاوز 4 كلمات!

بينما العكس تماماً هو ما يحدث في ممرات وأجنحة معارض الكتب سنوياً، حيث تتهاوى هذه الخرافة تماماً، فأنت تسير بين دور النشر والمكتبات الضخمة التي لا تفعل شيئاً طوال الوقت سوى إنتاج الكتب على جميع مستوياتها وتنويعاتها المعرفية، حيث تلتقي وأنت تتنقل بين الدور أشخاصاً لا يتحدثون إلا كتباً، حديثهم عن الكتب، وجلساتهم حول الكتب، وحتى الصور التي يلتقطونها للذكرى تتصدرها الكتب ويحتل الجزء الأكبر من الصور كتّاب وروائيون وشعراء ومترجمون.

حيث يتحدثون ويثيرون الكثير من الهموم والقضايا والاهتمامات، فيرشح حديثهم بالكتب والمجلدات والروائيين، بينما تدير كاتبة عربية جلسة عميقة مع شاعرة أو روائي.. أما الزوار: الرجال والنساء والشباب، فيلتقطون الكتب بوعي وصبر متنقلين من دار لأخرى، وينفقون آلاف الدراهم لأجل ذلك، إنه جزء من المشهد اليومي في أي معرض كتاب عربي يقال إن قراءه لا يقرؤون سوى 6 دقائق فقط!