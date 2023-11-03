طه حسين.. النور الدائم

هذه الأيام، تمر الذكرى الخمسون على رحيل واحد من أهم العقول المصرية والعربية، في تاريخ التنوير.

رجل ترك بصمة - لا تخطئها عين التاريخ ـ على الآفاق، الثقافية والإبداعية.

أتحدث عن الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، الذي جاء من المستقبل ليضيء لنا كل هذه الدنيا، بثقافاته وعلومه، بات ملهماً لكل شعوب العالم، قهر الظلام، وصاغ مؤلفه الأهم ((مستقبل الثقافة في مصر)).. تجاربه فاضت على كل مؤرخي ومثقفي العالم، لدرجة أنه صار جزءاً أصيلاً من النسيج الثقافي الذي أنتجه العالم خلال حقبته، التي امتدت قرابة القرن.

منذ ولادته كان مختلفاً عن كل إخوته الأشقاء الاثنى عشر، لم يولد كفيفاً، لكن محيط المجتمع المصاب بأمراض، أصاب بسهمه في عينيه ليعيش وحده مع ذاكرته مع عالمه الجوّاني، مع خيالاته مع الألوان، قرر أن يقهر العزلة، وأصبح العالم مرئياً أمام قدميه، وهنا أتذكر ما قاله الشاعر العربي الكبير نزار قباني في رثائه: ((ارمِ نظارتيْكَ ما أنتَ أعمى.. إنما نحن جوقةُ العميانِ)).

لم يكن عميد الأدب العربي عقلاً عادياً، فرحلته التراجيدية لا تقل عن روايات الملاحم اليونانية المأساوية، كالإلياذة، والأوديسة، وقد خبرها طه حسين بالقراءة الفاحصة والمعرفة الدقيقة، واستلهمها في حياته، وألهمها لطلابه في الجامعة، ولا تزال بصماته حاضرة في مدرجات كل جامعات العالم التي حاضر فيها، ولدى تلاميذه الذين ساروا في الدرب نفسه، وفي كل مدينة عربية، يوجد له دليل من هؤلاء التلاميذ.

نعم، طه حسين كان قولاً وفعلاً، حلم بالثقافة لجميع الناس، وآمن بأن التعليم كالماء والهواء، كان هذا هو القول، أما الفعل، فإنه نفّذ كل قولٍ وكل كتابةٍ واقعياً حين صار وزيراً للمعارف، هذا غير أنه صاغ مؤسسات، وحقق تراثاً ما كان لغيره أن يفعله.

كان طه حسين فخراً للثقافة العربية والإسلامية في قلب مراكز الثقافة العالمية، كان صديقاً ومحاوراً لكبار مثقفي عصره، في إيطاليا وفرنسا واليونان وإسبانيا، جعل الثقافة العربية تحتل مقعداً وثيراً بين مقاعد الكبار في عواصم العالم.

شاء القدر أن يولد طه حسين في العام 1889، ذلك العام الذي ولد فيه اثنان من عمالقة الأدب هما؛ عباس محمود العقاد، ومصطفى صادق الرافعي، وكثيراً ما ترد على الذهن العام المقارنة بين العقاد وبين طه حسين، ولد في صعيد مصر، كما العقاد تماماً، وكلاهما حاول أن يجعل من الثقافة جسراً إلى الحضارة، فإذا كان عميد الأدب العربي، فقد بصره في الرابعة من عمره، فإن العقاد أيضاً لم يقضِ سوى سنوات أربع في التعليم، لكن الاثنيْن قفزا عالياً فوق سور المحنة، وأشعلا قنديلاً ينير ظلام الجهل.

وسط هذه الرحلة والمسيرة الزاهرة العامرة بالنجاحات، لا بد أن أتوقف، أما شريكة عُمره التي غيّرت حياته، وكانت ضوء عينيه، ففي تلك الأعوام كان قد تزوّج من سوزان بريسو، الفرنسية سويسرية الجنسية، التي ساعدته على الاطلاع أكثر فأكثر باللغتين، الفرنسية واللاتينية، فتمكن من الثقافة الغربية إلى حدٍّ بعيد.

كان لهذه السيدة عظيم الأثر في حياته، فقامت له بدور القارئ، فقرأت عليهِ الكثير من المراجع، وأمدته بالكتب التي تمت كتابتها بطريقة ((برايل))، حتى تساعده على القراءة بنفسه، كما كانت الزوجة والصديق الذي دفعه للتقدم دائماً، وقد أحبها طه حسين حباً جماً، ومما قاله فيها؛ ((إنه منذ أن سمع صوتها لم يعرف قلبه الألم)).