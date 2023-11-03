الدبلوماسية البرلمانية وقضايا المناخ

((الدبلوماسية)) أحد أبرز المفاهيم في مجال العلاقات الدولية، وهنا أقصد الدبلوماسية الرسمية، حيث يدرك الجميع أهميتها لدى الحكومات وفي السياسة الخارجية للدول، إلا أنه في مقابلها ظهر ما يعرف بـ((الدبلوماسية غير الرسمية)) كالدبلوماسية الثقافية، إلا أن من أبرز وأهم أنواعها ((الدبلوماسية البرلمانية)).

اهتمامات وأدوار الدبلوماسية البرلمانية متنوعة ومتعددة ومن أهم اهتماماتها ((التغيرات المناخية))، وما يترتب عليها من تداعيات كارثية يمكن أن تؤثر على الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بل تصل إلى تهديد بقاء كوكب الأرض.

رغم سلبيات ظاهرة التغير المناخي إلا أن هناك جانباً إيجابياً يبرز في تضافر الجهود الدولية والإقليمية والمجتمعية للحد منها، حتى برز بما يعرف اليوم بالـ((الدبلوماسية المناخية)) التي تتم من خلال الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم..

وغيرها من الأطراف ذات الصلة، لمكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي، حتى عقدت العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية للبحث في سبل تقليل الانبعاثات من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (أول حدث رئيسي عالمي في تاريخ دبلوماسية المناخ)، وقد أفرزت تلك الاتفاقية آلية سنوية تعمل على مراقبة تنفيذ بنودها بشأن المناخ، هذه الآلية تمثلت في مؤتمر الأطراف السنوي (COP).

وقد أسفر المؤتمر عن عدد من المخرجات، كان من أبرزها وضع حدود ملزمة قانونياً لانبعاثات الاحتباس الحراري، وتصميم برنامج عمل للتكيف مع التغير المناخي، وإطلاق خطة عالمية لإنشاء نظام للإنذار المبكر، وصياغة برنامج الخسائر والمخاطر.

إلا أن هناك عدداً من الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤتمر نذكر منها، تباين المواقف بين الدول الأعضاء، وعدم وضوح آليات تمويل العمل المناخي.

ولأن دولة الإمارات من الدول الفاعلة عالمياً والحريصة على الإنسان ستنظم مؤتمر ((كوب 28)) اعتباراً من 30 نوفمبر الحالي وحتى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 70 ألف مندوب من مختلف أنحاء العالم، منهم 140 رئيس دولة وحكومة، وممثلون عن منظمات غير حكومية وأفراد مستقلون وشركات من القطاع الخاص، سيقومون باتخاذ قرارات بيئية مهمة في مقدمتها دعم تمويل قضية المناخ.

أما أبرز القضايا المتوقع مناقشتها في المؤتمر فهي كيفية تمويل صندوق الخسائر والمخاطر، والتدابير الممكنة في ما يتعلق بتمويل المناخ وتوسيع نطاق العمل المناخي.

بالإضافة إلى قضية الإمداد الغذائي العالمي، والتزامات الدول بخفض غازات الاحتباس الحراري. ويتوقع الكثير من دولة الإمارات أن تقوم بدور رئيس في توجيه نتائج المؤتمر نحو تعزيز مكافحة تغير المناخ من خلال الدفع نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس، والتصدي للتحديات بحيادية.

وتعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن عن هدفها الخاص بتحقيق الحياد المناخي في مدة أقصاها عام 2050، ويتضمن الهدف انتقالها إلى اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة قادرين على التكيف مع استحقاقات تغير المناخ وتداعياته، مع الاهتمام بجودة الحياة والنمو الاقتصادي.

ومقابل الجهود الإماراتية في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها على المستوى الرسمي، هناك جهود برلمانية موازية قام بها المجلس الوطني الاتحادي باستخدام كل الآليات المتاحة له في مجال العمل المناخي، وذلك على مستويات عدة، كالتأكيد في الفعاليات الدولية والإقليمية على رؤية دولة الإمارات للمحافظة على البيئة والمناخ.

كذلك التعاون مع الحكومة على سن التشريعات لإيجاد التوازن المناسب بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.

وقد أدت الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية دوراً مهماً لمواكبة جهود الدولة بشأن المناخ، بالتواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات في مجال العمل المناخي، والترويج لمؤتمر (كوب 28)، كما يعمل المجلس الوطني الاتحادي مع الاتحاد البرلماني الدولي لتنظيم مؤتمر برلماني دولي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28).

والذي يشكل فرصة مهمة للبرلمانيين والسياسيين والخبراء من جميع أنحاء العالم للتبادل والتواصل والتعاون في مجال التغير المناخي وحماية البيئة، وسيمثل هذا المؤتمر البرلماني، الذي يتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من برلمانات العالم المختلفة، والنتائج التي ستصدر عنه، عنصر دعم قوياً لمؤتمر (كوب 28)، وللجهود الرسمية الإماراتية للخروج بنتائج طموحة واستثنائية من المؤتمر.