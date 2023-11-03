هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على غزة

استدعت حكومة هندوراس سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الوضع الإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، حسبما أعلن وزير الخارجية إنريكي رينا على منصة إكس الجمعة.

وقال رينا "في ظل الوضع الإنساني الخطير الذي يعاني منه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، روبرتو مارتينيز، على الفور لإجراء مشاورات".

ويأتي القرار الذي اتخذته حكومة كاسترو اليسارية في أعقاب تحركات مماثلة اتخذتها دول أخرى في المنطقة في وقت سابق من الأسبوع.

واستدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى إسرائيل للتشاور بشأن الأحداث المحيطة بالصراع في غزة، في حين تحركت بوليفيا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.



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