هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استدعت حكومة هندوراس سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الوضع الإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، حسبما أعلن وزير الخارجية إنريكي رينا على منصة إكس الجمعة.
وقال رينا "في ظل الوضع الإنساني الخطير الذي يعاني منه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، روبرتو مارتينيز، على الفور لإجراء مشاورات".
ويأتي القرار الذي اتخذته حكومة كاسترو اليسارية في أعقاب تحركات مماثلة اتخذتها دول أخرى في المنطقة في وقت سابق من الأسبوع.
واستدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى إسرائيل للتشاور بشأن الأحداث المحيطة بالصراع في غزة، في حين تحركت بوليفيا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
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