Saturday, 04 November 2023 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على غزة

11/3/2023 7:25:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استدعت حكومة هندوراس سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الوضع الإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، حسبما أعلن وزير الخارجية إنريكي رينا على منصة إكس الجمعة.

وقال رينا "في ظل الوضع الإنساني الخطير الذي يعاني منه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، روبرتو مارتينيز، على الفور لإجراء مشاورات".

ويأتي القرار الذي اتخذته حكومة كاسترو اليسارية في أعقاب تحركات مماثلة اتخذتها دول أخرى في المنطقة في وقت سابق من الأسبوع.

واستدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى إسرائيل للتشاور بشأن الأحداث المحيطة بالصراع في غزة، في حين تحركت بوليفيا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرئيلي يكشف سبب استهدافه سيارة إسعاف

هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03112023000110011019ID1107369940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث