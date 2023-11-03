زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب نيبال

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات جيبا نائيا في غرب نيبال الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون أمريكيون ومحليون، وأسفر عن إصابات وأضرار بالمنازل.

وشعر سكان مدن عدة في شمال الهند بالزلزال الذي وقع قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، قرب منطقة جملة القليلة السكان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وشعر بالزلزال سكان مناطق بعيدة من مركزه على غرار العاصمة الهندية نيودلهي الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر من الجيب النيبالي.

وأشار سوريش سونار، رئيس الإدارة المحلية في منطقة جاجاركوت في غرب النيبال في تصريح لوكالة فرانس برس إلى عدم ورود أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن، وإلى أن السلطات تحاول إحصاء الأضرار.

وقال سونار "هناك منازل تضرّرت وأشخاص أصيبوا لكننا نحاول الحصول على مزيد من التفاصيل".

وأبلغ مستخدمون لشبكات تواصل اجتماعي في الهند بأنهم شعروا بالزلزال في مدينتي لكناو وباتنا الشماليتين.

وقضى ستة أشخاص في نوفمبر 2022 عندما ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات منطقة دوتي القريبة من جملة.

وقضى نحو تسعة آلاف شخص في زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب النيبال في العام 2015 ودمّر أكثر من نصف مليون منزل.

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