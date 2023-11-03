في ظل ضغوط غربية...استقالة رئيس الاستخبارات الصربية

استقال ألكسندر فولين، رئيس المخابرات الصربية المقرب من موسكو، بشكل غير متوقع الجمعة، مشيرا إلى ضغوط من الغرب في بيان نشرته وسائل الإعلام الصربية.

وكتب فولين في البيان "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان برأسي كشرط مسبق لعدم فرض عقوبات على صربيا".

وأضاف أنه لا يريد أن يكون سببا للابتزاز والضغط على صربيا.

ومن ثم ، قال فولين إن استقالته من منصب رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية "لا رجعة فيها".

وشغل فولين ، المقرب من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ، منصب رئيس وكالة أمن المعلومات والاستخبارات الصربية لمدة عام.

وشغل منصب وزير الدفاع خلال الفترة

من 2017 إلى 2020 ووزير الداخلية من 2020 إلى 2022.

وبينما يسعى فوتشيتش إلى إظهار أنه يوازن بين الغرب وروسيا، ينظر إلى فولين البالغ من العمر 51 عاما على أنه متعاطف علنا مع الكرملين.

وكثيرا ما زار فولين موسكو وحافظ على علاقات عملياتية مع المخابرات الروسية. وفرضت واشنطن عقوبات عليه في يوليو الماضي.

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