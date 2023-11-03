إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين بمستشفياتها

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الجمعة، عن استعداد بلاده علاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا قطاع غزة في مستشفيات إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، عن تاجاني قوله:" لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا".



وأضاف الوزير: "نحن جاهزون لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وشددت القوات الإسرائيلية تطويقها لمدينة غزة يوم الجمعة، فيما قصفت سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء، ما أسفر عن مقتل العشرات من المصابين الذين كانوا في طريقهم لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح.

وسُمح لنحو 800 شخص – بما في ذلك مئات الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعشرات الجرحى – بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.

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