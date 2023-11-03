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حدث وتاريخ ..04 نوفمبر

11/3/2023 7:25:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

2015 إنشاء منظمة اليونسكو وتبعيتها رسمياً للأمم المتحدة.

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1952دوايت أيزنهاور يفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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2015 استقالة رئيس وزراء رومانيا فيكتور يونتا بعد حادثة حريق نادي كولكتيڤ في بوخارست.

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2018 سكان كاليدونيا الجديدة يصوتون ضد الاستقلال عن فرنسا.

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