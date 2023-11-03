حدث وتاريخ ..04 نوفمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
2015 إنشاء منظمة اليونسكو وتبعيتها رسمياً للأمم المتحدة.
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1952دوايت أيزنهاور يفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
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2015 استقالة رئيس وزراء رومانيا فيكتور يونتا بعد حادثة حريق نادي كولكتيڤ في بوخارست.
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2018 سكان كاليدونيا الجديدة يصوتون ضد الاستقلال عن فرنسا.
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