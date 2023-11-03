«التربية» تعتزم تطوير7 أدلة لتنفيذ برامج بيئية في المدارس والجامعات

تعتزم وزارة التربية والتعليم، تطوير 7 أدلة لتمكين المدارس والجامعات من تنفيذ برامج وفعاليات بيئية توعوية للمجتمع، في إطار سعيها لتبني كافة مدارس وجامعات الدولة، تطبيق إطار التعليم البيئي كجزء أساسي من المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، إذ يعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تشجيع الوعي البيئي، وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنها تقود الطريق في مجال تحويل المدارس والمناهج وتدريب التربويين نحو نموذج مستدام ضمن شراكة التعليم الأخضر، وذلك سعياً منها لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات تغير المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة، حيث تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تعهدت بتنفيذ المبادرة العالمية للشراكة في التعليم GEP. وفي إطار جهود مكافحة التغير المناخي، تسعى وزارة التربية والتعليم لحصول 50 % من المدارس والجامعات الحكومية، على اعتماد برنامج المدارس والجامعات الخضراء. ويعتبر هذا الاعتماد، إشارة إلى التزام المؤسسات التعليمية بتحقيق الاستدامة البيئية على المستوى المحلي والعالمي.

وذكرت الوزارة، أنها تضع بعين الاعتبار أن تضم مدارس الدولة نخبة من المعلمين المتخصصين في التعليم البيئي والمناخي، والذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة العميقة في مجال البيئة والتغيرات المناخية، ما يساعد في تقديم تعليم متميز وشامل للطلاب. ويعكس هذا التزام الدولة بتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة في قطاع التعليم، وفي الوقت ذاته يعتبر الاستثمار في التعليم البيئي والمناخي، استثماراً حيوياً لتأهيل الأجيال القادمة بمهارات ومعرفة تساهم في بناء مستقبل أفضل للبيئة والمجتمع.

وفي إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر استعداداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ ((COP28))، كشفت الوزارة عن شراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسف))، بهدف إطلاق خطة عمل للتعليم المناخي تزود الأطفال والشباب بالمهارات المراعية للبيئة لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغيير المناخ والاستعداد لمواجهتها.

وتتمحور الشراكة حول ((بناء القدرات الخضراء))، وهو أحد المحاور الأربعة التي تتضمنها خارطة الطريق التي أطلقتها الوزارة في أبريل الماضي، إلى جانب التعليم الأخضر، والمدارس الخضراء، والمجتمعات الخضراء. وسيتعاون الجانبان من خلال هذه الشراكة، على إطلاق وتنفيذ 3 برامج، وهي تدريب الكادر التعليمي، وأبطال الحياد المناخي، ومسابقة الفنون للأطفال، حيث تستهدف هذه البرامج تحقيق تأثير منهجي وشامل يمنح الطلبة والمعلمين القدرة على إدارة التحولات المناخية لبناء مستقبل بيئي أفضل.

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