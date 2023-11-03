مسؤولون: نجدد عهد الولاء للوطن والقيادة

عبّر مسؤولون ورؤساء دوائر عن مدى اعتزازهم بيوم العلم الذي تتجدد فيه مشاعر الفخر بالانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تبخل على أبنائها بكل ما هو غالٍ وثمين.

وأكدوا استعدادهم لبذل الروح من أجل أن يبقى علم الإمارات خفاقاً بعزة وفخر في ظل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في خدمة الوطن والمواطنين وتوفير جميع أوجه الرفاهية لمختلف فئات الشعب. وحرص جميع المسؤولين بمختلف مؤسسات الدولة على الاحتفال بيوم العلم الذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام وسط أجواء وطنية اجتمع خلالها الجميع على حب الوطن.

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور الشيخ محمد بن عبد الله القاسمي، وجمال الغرير، ويوسف الرئيسي، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وضباط وأفراد وموظفي شرطة دبي، إلى جانب ضباط الارتباط من مختلف دول العالم، احتفالية ((يوم العلم)) أمام مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

وانطلقت الاحتفالية بتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري إلى السارية الرئيسة أمام مقر القيادة العامة لشرطة دبي ثم رفعه للعلم، فيما أدى كبار الضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة تحية العلم، وعزفت فرقة شرطة دبي الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في احتفالية يوم العلم مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، وفرقة الخيالة، وطلبة أكاديمية شرطة دبي، وطلبة مدارس حماية، والدوريات الفارهة.

تعزيز الولاء

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري الأهمية الكبيرة والرمزية والمكانة العالية التي يمثلها علم دولة الإمارات في تعزيز الولاء للقيادة الرشيدة والوطن الغالي، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وعكس روح الاتحاد، ومشاعر التلاحم بين أبناء الوطن والقيادة الرشيدة.

وأشار معاليه إلى أن احتفالية رفع العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام تعتبر مناسبة وطنية للتعبير عن حب الوطن ورفعة علمه وعزته وكرامته، وعن الاستعداد لبذل الروح من أجل أن يبقى العلم خفاقاً بعزة وفخر، ويبقى الوطن شامخاً كشموخ أبنائه.

كما أكد معالي الفريق المري أن يوم العلم يعتبر أيضاً مناسبة سنوية لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة واستحضار تاريخ الإمارات الحافل بالعطاء والبناء والتنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى أن أصبحت اليوم في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات والقطاعات.

وقال: ((حفظ علم الإمارات أمانة في أعناقنا، والاحتفال بيومه افتخار واعتزاز بوحدتنا وتقديراً وإجلالاً لآبائنا المؤسسين، الذين بذلوا حياتهم لرفعة هذا الوطن الغالي وبنائه على أسس الوحدة والاتحاد والمحبة والتسامح)).

من جانبها، احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بيوم العلم، وشملت الاحتفالات عدة فعاليات أقيمت في مبنى الهيئة، إضافة إلى تزيين الشوارع والجسور الرئيسة بمختلف طرق الإمارة، وكذلك إنارة قناة دبي المائية.

وشارك معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، برفع عَلَم الدولة على المبنى الرئيس للهيئة، بحضور المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات والموظفين بالهيئة. وعبر معاليه عن اعتزازه وفخره بهذه المناسبة الوطنية، التي تعزز روح التلاحم بين أبناء شعب الإمارات، والالتزام والوفاء بدولة الإمارات.

وتتجدد فيها المشاعر وتتحد على حب الوطن فخراً واعتزازاً برايته الخفاقة الشاهدة على مواصلة العطاء وتحقيق الإنجازات والرفاهية وجودة الحياة والسعادة لأبنائه وكل من يعيش على أرضه.

وضمن احتفالات يوم العلم قامت الهيئة بتزيين 8 مواقع في الإمارة شملت كلاً من ((معبر الخليج التجاري، شارع جميرا، شارع زعبيل، جسر إنفينتي، القناة المائية، جسر المركز التجاري، شارع الصفا وشارع الخوانيج بأكثر من 700 علم.

سيادة الدولة

من جانبه، رفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، علم الدولة في المبنى الرئيس للهيئة في تمام الساعة 10 صباحاً، وسط أجواء وطنية تجسد صورة ناصعة ومشرّفة عن أسمى مشاعر الاعتزاز والولاء للقيادة الرشيدة، والانضواء تحت راية الاتحاد، وشارك في الاحتفالية النواب التنفيذيون للرئيس، ونواب الرئيس، وموظفو الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: ((يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيل والمقيمين المحبين للوطن بمناسبة ((يوم العَلم)) رمز سيادة الدولة ووحدتها، وعنوان تلاحمنا لمواصلة مسيرة الازدهار والتنمية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، والتفافنا حول راية الاتحاد، في ظل القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً، سائلين المولى عز وجل دوام العزة والازدهار لدولتنا الحبيبة)).

فخر واعتزاز

وفي سياق متصل، احتفت مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات بيوم العلم، حيث تم رفع علم الدولة بمقر المؤسسة في تمام الساعة 10 صباحاً، كما تزينت مرافق المؤسسة والنادي بعلم الإمارات وسط أجواء وطنية عبرت عنها مشاعر الحب والوفاء.

كما أعربت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة عن فخرها واعتزازها بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد معاني الانتماء والولاء للدولة وقيادتها الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ الإماراتية الأصيلة، والتعبير عن ((عزمنا المتجدد وإرادتنا الراسخة بالعمل على بقاء هذه الراية خفاقة عالية، معبرة عن إنجازاتنا واتحادنا وعزة بلادنا)).

وأشادت نعيمة أهلي بالدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة ما شكل عاملاً رئيسياً لنجاحها وتحقيقها إنجازات ملموسة في مختلف المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

وعبرت موظفات مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات عن فرحتهن بهذه المناسبة التي تعكس ثقافة احترام علم الدولة، وما يمثله من معانٍ للتلاحم والاتحاد والترابط بين أبناء الدولة والاعتزاز بالهوية الوطنية وما بلغته الإمارات اليوم من مكانة عالمية مرموقة بين الدول المتقدمة.

وحرصت مبادرة ((فرجان دبي)) ضمن احتفالاتها بيوم العلم على توزيع 300 علم للدولة في إمارة دبي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي والانتماء للإمارات ورموزها الوطنية.

تضامن وطني

وأعربت علياء الشملان مسؤولة مبادرة فرجان دبي عن فخرها بهذا اليوم الذي يهدف إلى تعزيز روح التضامن الوطني، وترسيخ التلاحم الشعبي الذي صاغته القيادة الرشيدة، ليكون بمثابة خارطة طريق تقود الدولة إلى تحقيق منجزات غير مسبوقة.

إضافة إلى كونها ترجمة لانتماء الفرجان لهذا الوطن العزيز، والولاء للحكومة الرشيدة في ظل قيادتنا الرشيدة، مؤكدة أن فرجان دبي المؤسسة الاجتماعية التطوعية، التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي من المواطنين، تسعى إلى المساهمة في بناء مجتمع وطني قوي ومترابط، تتعزز فيه قيم التعاون والانتماء.

وفي سياق متصل، حرص متطوعون على المشاركة في مبادرة فرجان دبي وقاموا بتوزيع الأعلام على الأحياء السكنية في بادرة لاقت استحسان عدد كبير من المواطنين والمقيمين الذين أثنوا على الفكرة.

وتهدف ((فرجان دبي)) إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية والسنع الإماراتية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء. وتهدف مبادرة ((فرجان دبي)) التي تم تدشينها في أبريل 2021 إلى تمكين المجتمعات المحلية بالأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

كما تسعى ((فرجان دبي)) إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية والسنع الإماراتية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء وتسليط الضوء على الأماكن المميزة في كل فريج، والكشف عن مواهب وأصحاب التخصصات لتقديم المساعدة كلٌّ في مجال تخصصه، وبناء علاقة مستدامة بين الجيران.

وتعمل المبادرة من خلال 4 محاور رئيسية تتمثل في تمكين فئات المجتمع عبر نشر ثقافة التطوع وتكوين جسر تواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، ومساعدة القطاع الخاص لخلق مشاريع وبرامج دعم مجتمعية علاوة على العمل على برامج مخصصة لدعم المجتمع من فرجان دبي.

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