عمار النعيمي: نرفع راية فخرنا ورمز هويتنا

قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، برفع علم الدولة على سارية، أعدت خصيصاً بجانب متحف مصفوت في عجمان، حيث تم عزف تحية العلم أثناء رفعه والسلام الوطني.

وشارك في احتفال رفع العلم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ.

كما شارك في مراسم رفع العلم، عدد من مديري الدوائر، والمسؤولين، وطلبة وطالبات مدارس منطقة عجمان التعليمية، الذين رددوا النشيد الوطني أثناء رفع العلم، حيث عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات، وقيادتها الحكيمة بالعزة والرفعة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عقب الانتهاء من مراسم رفع العلم: ((إننا اليوم نرفع راية فخرنا، ورمز هويتنا، والذي يجسد وحدتنا، ويرسخ معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والوفاء للمؤسسين)).

وأضاف سموه: ((إننا نستذكر في هذا اليوم ما قدمه لنا الشيخ زايد، والآباء المؤسسون، رحمهم الله جميعاً، من إرث حضاري فريد، وترسيخ قيمة الإنسان وبنائه وتسليحه بالعلم والمعرفة والقيم الإماراتية الأصيلة، ودولة يشار إليها بالبنان، ومسيرة مباركة حافلة بإنجازات ريادية وعلامات مضيئة)). وأشار سموه، إلى أن احتفالنا برفع علم الإمارات هو احتفال بمسيرة وطن حقق إنجازات رائدة ومشهودة.

وأصبح القدوة والنموذج والمثال، والملهم لكل الدول والشعوب، وذلك بهمة وعزم وإخلاص وعطاء وبذل أبناء زايد. وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن الـ 3 من نوفمبر سيظل علامة مضيئة في تاريخنا، ومناسبة لاستمرار المسيرة المباركة، وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة ببذل الغالي والنفيس، ليظل علم دولتنا رمزاً عالمياً للتميز والتقدم والتفرد والشموخ، يُعبّر عن البيت المتوحد، وعن اتحادنا الراسخ والمتجذر في قلوبنا ونفوسنا جميعاً.

وتحظى منطقة مصفوت بتاريخ عريق، وهي غنية بالمواقع التاريخية والأثرية المهمة كمتحف ((مصفوت))، الذي يعد شاهداً على تاريخ المدينة، عبر رحلة زمنية تمتد منذ 5000 عام، وقلعة ((مصفوت))، الواقعة أعلى قمة جبلية مرتفعة، ويعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، ومسجد بن سلطان، الذي تم بناؤه في عام 1815 ميلادية.

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