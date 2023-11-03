محمد الشرقي: اعتزاز بالوحدة والتلاحم تحت راية العزة والمجد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن يوم العلم احتفاء بإنجازات دولة الإمارات الرائدة في جميع القطاعات، واعتزاز متواصل لتجسيد معاني الانتماء للوطن والولاء للأرض، وترسيخ لرمز سيادة دولة الإمارات والاعتزاز بهويتها.
جاء ذلك خلال رفع سموه علم الدولة في ساحة العلم في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، احتفالاً بيوم العلم، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي.
وأكد سموه، أن يوم العلم مناسبة وطنية عظيمة للاعتزاز بالوحدة والتلاحم الوطني تحت راية العزة والمجد، وتجديد ذكرى الآباء المؤسسين الذين وضعوا حجر أساس اتحاد إماراتنا المتين، لتظل رايته خفاقة بالعز والأمجاد والمكانة العالية على امتداد التاريخ.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN03112023000110011019ID1107369931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.