محمد الشرقي: اعتزاز بالوحدة والتلاحم تحت راية العزة والمجد

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن يوم العلم احتفاء بإنجازات دولة الإمارات الرائدة في جميع القطاعات، واعتزاز متواصل لتجسيد معاني الانتماء للوطن والولاء للأرض، وترسيخ لرمز سيادة دولة الإمارات والاعتزاز بهويتها.

جاء ذلك خلال رفع سموه علم الدولة في ساحة العلم في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، احتفالاً بيوم العلم، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي.

وأكد سموه، أن يوم العلم مناسبة وطنية عظيمة للاعتزاز بالوحدة والتلاحم الوطني تحت راية العزة والمجد، وتجديد ذكرى الآباء المؤسسين الذين وضعوا حجر أساس اتحاد إماراتنا المتين، لتظل رايته خفاقة بالعز والأمجاد والمكانة العالية على امتداد التاريخ.

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