راية العز ترفرف في جزيرة العلم بالشارقة

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن يوم العلم يمثل مناسبةً وطنية عزيزة يحتفي خلالها شعب الإمارات في كل عام بما تحمله راية الدولة من معانٍ وقيم، ويؤكدون عملهم الدائم على رفعته والوصول به أعلى المنجزات التي تطمح لها القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال حضور سموه يرافقه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح أمس في جزيرة العلم مراسم رفع علم دولة الإمارات ضمن فعاليات يوم العلم الذي يقام سنوياً في الثالث من نوفمبر.

ولفت سموه إلى أن علم الإمارات ظل طيلة مسيرة الدولة في أرفع المستويات والمحافل التي شاركت بها الدولة ليعكس طموحها العالي وشموخ شعبها، والمواقف المشرفة للقيادة الرشيدة، ويمثل علم الدولة رمزاً سامياً يعبر عن وحدة الاتحاد، والأسس الرصينة التي تقوم عليها الدولة، والعمل والاجتهاد والتفاني الذي يتسم به شعب الإمارات مما أسهم في تحقيق التقدم والازدهار.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي إن يوم العلم مناسبة وطنية خالصة تتجلى فيها معاني الفخر والاعتزاز بالوطن، من كل أفراد المجتمع، مقدمين فيه التقدير والامتنان إلى القيادة التي لا تألو جهداً في سبيل رفع راية الوطن، على خطى القادة المؤسسين الذين عملوا لتكون هذه الراية شامخة في كل المحافل. وأضاف سموه: نستذكر في يوم العلم أنه رمز الوطن، وأن الارتباط به يتضمن كل المعاني الوطنية السامية، والتي تعني التطور والنماء والازدهار والاتحاد، وتحت ظله ينعم المجتمع بالرخاء والأمن والأمان.

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة وعند تمام العاشرة عشرة صباحاً، بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، بمشاركة ضباط وأفراد من القيادة العامة لشرطة الشارقة والفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة التي عزفت السلام الوطني لدولة الإمارات.

حيث ارتفع علم البلاد عالياً في سماء الوطن، اعتزازاً بيوم العلم. حضر فعاليات يوم العلم إلى جانب سموهما كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومدراء عموم الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

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