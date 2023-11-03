راشد بن سعود: نجدد عزمنا على مواصلة العمل والعطاء

(MENAFN
- Al-Bayan) رفع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، صباح أمس، علم الدولة في حديقة الخور في أم القيوين، وذلك بمناسبة يوم العلم. وحضر رفع العلم، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية في أم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري في أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين. وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً نجدد فيها عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم. وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: يجسد هذا اليوم منظومة القيم الوطنية التي يتمسك بها الجميع، من ولاء وانتماء وفخر واعتزاز واستعداد للتضحية من أجل الوطن بكل غالٍ ونفيس.
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