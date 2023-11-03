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راشد بن سعود: نجدد عزمنا على مواصلة العمل والعطاء

11/3/2023 7:25:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan) رفع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، صباح أمس، علم الدولة في حديقة الخور في أم القيوين، وذلك بمناسبة يوم العلم. وحضر رفع العلم، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية في أم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري في أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين. وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً نجدد فيها عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم. وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: يجسد هذا اليوم منظومة القيم الوطنية التي يتمسك بها الجميع، من ولاء وانتماء وفخر واعتزاز واستعداد للتضحية من أجل الوطن بكل غالٍ ونفيس.

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