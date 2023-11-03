محمد الشرقي يطلع على مبادرات «الفجيرة الاجتماعية الثقافية»

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الاجتماعية والثقافية في تطوير قطاع الثقافة والعمل المجتمعي، منوهاً بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمتميزين وأصحاب المواهب في كل المجالات الإبداعية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، خالد الضنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وأعضاء المجلس.

واطلع سموه خلال اللقاء، على مشاريع الجمعية ومبادراتها في مجال العمل الثقافي والمجتمعي، ومشاركاتها في هذين القطاعين على المستوى المحلي والإقليمي، عبر مختلف المبادرات والفعاليات.

ووجه سموه، بأهمية استقطاب الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، ودعمهم نحو تعزيز قطاع الإبداع والثقافة على مستوى إمارة الفجيرة، والدولة.

وتقدم خالد الضنحاني، بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه لعمل المؤسسات الإبداعية ومبادراتها.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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