محمد الشرقي يطلع على مبادرات «الفجيرة الاجتماعية الثقافية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الاجتماعية والثقافية في تطوير قطاع الثقافة والعمل المجتمعي، منوهاً بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمتميزين وأصحاب المواهب في كل المجالات الإبداعية.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، خالد الضنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وأعضاء المجلس.
واطلع سموه خلال اللقاء، على مشاريع الجمعية ومبادراتها في مجال العمل الثقافي والمجتمعي، ومشاركاتها في هذين القطاعين على المستوى المحلي والإقليمي، عبر مختلف المبادرات والفعاليات.
ووجه سموه، بأهمية استقطاب الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، ودعمهم نحو تعزيز قطاع الإبداع والثقافة على مستوى إمارة الفجيرة، والدولة.
وتقدم خالد الضنحاني، بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه لعمل المؤسسات الإبداعية ومبادراتها.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
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