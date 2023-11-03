سعود بن صقر: تعبير عن الفخر بالانتماء إلى الوطن والولاء له

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن علم الدولة هو رمز قوة ووحدة الوطن ورايته التي ستظل عالية خفاقة في كل ميدان بعزيمة وهمة شعب الإمارات، وعطاء أبنائها المخلصين لتبقى راية الإمارات خفاقة في سماء المجد والعز بإنجازات استثنائية نفاخر بها الأمم والشعوب في كل المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال حضور سموه رفع علم الدولة على ((سارية العلم)) في كورنيش القواسم يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة ، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير .

والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، ضمن احتفالات الإمارة بيوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، وبحضور رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة، ووسط مشاركة مجتمعية وشعبية من مختلف أطياف المجتمع.

وقال سموه: ((نحتفي اليوم بعلم دولتنا ورمز وحدتنا ومصدر فخرنا واعتزازنا، الذي يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء لوطننا الغالي ويعكس تمسكنا بقيمنا وثوابتنا الوطنية التي رسخها الآباء المؤسسون في نفوس شعب يتوق إلى تحقيق الإنجازات والنجاحات المستمرة)).

وأشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أن الاحتفال بيوم العلم هو تعبير عن الفخر بالانتماء إلى الوطن والولاء له والعمل الدؤوب من أجل المساهمة الفاعلة في رفعته وبناء نهضته الشاملة، فراية الاتحاد توحدنا، وتجسد المعاني السامية والقيم والمبادئ الوطنية التي رسخها الآباء المؤسسون في نفوس شعب الاتحاد. هدفنا أن يبقى علم الإمارات يرفرف شامخاً في سماء الوطن المعطاء، لأنه رمز من رموز وحدتنا وتأكيد لتأصل الروح الوطنية في وجداننا.

ورفع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز