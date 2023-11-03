منصور بن زايد: علم الدولة سيبقى شامخاً بحكمة قيادتنا

قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة أمس برفع علم الدولة على سارية قصر الوطن.

وذلك في إطار المشاركة في فعالية ((يوم العلم)) الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وفخره بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع، مؤكداً سموه أن علم الإمارات سيبقى شامخاً بحكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة وبهمة وعزيمة أبنائه المخلصين.

مكانة مرموقة

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة التي شيد بناءها الراسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وصلت إلى مكانة مرموقة على المستوى العالمي بإنجازاتها النوعية ومشاريعها المتميزة، وستمضي بإذن الله بثقة واقتدار إلى المستقبل أكثر رفعةً وتميزاً.

رمز الوحدةودوّن سموه على منصة ((x)): ((نرفع علم الإمارات فخراً برمز وحدتنا واعتزازاً بما حققه وطننا تحت رايته في مسيرته المباركة.. ((يوم العلم)) مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده ومواصلة العمل لبناء مستقبل مزدهر وواعد لبلدنا)).

ودعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. الله عز وجل أن يحفظ قيادة الإمارات وشعبها، وأن يديم على الدولة نعم الخير والأمن والازدهار.

حضور

حضر مراسم رفع العلم.. سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة.

ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع مستشار في ديوان الرئاسة، وفارس محمد المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب حاكم أبوظبي، ومعالي عبدالله مهير عبدالله الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسيف سلطان العرياني مستشار في ديوان الرئاسة، ووكلاء ديوان الرئاسة، والوكلاء المساعدون، وكبار المسؤولين في الديوان وموظفو عدد من الجهات الحكومية.

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