محمد بن راشد: علم الإمارات رمز اتحادنا وراية مجدنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن علم الإمارات رمز اتحاد الدولة وراية مجدها.

ودون سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة ((X)) : ((رمز اتحادنا.. راية مجدنا.. علم دولتنا.. علم الإمارات العربية المتحدة))، وذلك احتفاء بمناسبة يوم العلم، الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر من كل عام، حيث تجسد هذه المناسبة مشاعر الاتحاد والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، ومشاعر التسامح والسلام والإخاء بينهم وبين الإنسانية جمعاء.

مقطع فيديو

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو يروي مكانة علم الدولة والاحتفاء به في هذه المناسبة والملحمة الوطنية، التي تتشارك فيها القيادة والشعب في رفع علم الوطن ليبقى مرفرفا شامخاً، يسرد بعلوه وشموخه قصص نجاح الإمارات في مختلف المجالات، فالحلم والطموح نحو الفضاء أصبحا واقعاً في قصة تاريخية لانتقال علم الدولة من الارتفاع على سارية العلم أمام دار مبنى الاتحاد ليعلن ميلاد دولة، إلى التحليق في الفضاء ليؤكد وصول الإمارات إلى حلمها وطموحها.

طموحات

ويروي علمنا الطموحات التي تبنتها الدولة منذ قيام الاتحاد للنهوض بالوطن ومؤسساته وتحقيق رفاهية المواطن، والجهود المتواصلة لتحقيق التقدم والازدهار له في كل الجوانب، وأهمية العطاء اللامحدود الذي تنتهجه الدولة وتواصل تقديمه في إغاثة الأشقاء والمحتاجين في مختلف دول العالم بتوجيهات القيادة الرشيدة تحت راية علم الإمارات.

إنجازات

طموحات وإنجازات الدولة وقصص النجاح التي حققتها حتى بلغت عوالم استكشاف الفضاء، لم تكن لولا قيادة طموحة تؤمن بالإبداع والابتكار، ولا شك في أن هذه الطموحات كان ثمارها تحقيق إنجازات ومؤشرات عالمية وإقليمية رسخت مكانتها يوماً بعد يوم وأثبتت وجودها على الساحة في مختلف المجالات.

واستمرت تلك التطلعات في تحقيق النهضة الشاملة وتلبية احتياجات ومتطلبات شعبها، بخطى ثابتة وعقيدة راسخة بأن لا مستحيل في سبيل الازدهار والتنمية، فهي حقيقة أوجدتها الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة التي نجحت في غرس الأفكار التنموية وتحفيز أبنائها ليكونوا السواعد البناءة والمستقبل الواعد في مشوار دولة اتحاد غنية بالإنجازات.

واجبات إنسانية

وفي خضم هذه الإنجازات لم تتخل الإمارات عن واجباتها الإنسانية ومد يد العون للمحتاجين والمعوزين في مختلف دول العالم، حيث تصدرت الدولة في السنوات الأخيرة، قائمة المانحين على مستوى العالم من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، ما يعكس قيم الإمارات في الدعم غير المشروط للبشرية، وكنموذج للعطاء والأيادي البيضاء الذي أبهر العالم.

كما تقدم الدولة مساعدات إنسانية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وحماية الكرامة الإنسانية في ظل الأزمات، وأسهمت الدولة في مجموعة واسعة من حالات الطوارئ الإنسانية من خلال العمل متعدد الأطراف، وكذلك من خلال المساعدة المباشرة.

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