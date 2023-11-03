«الأنصاري» تناقش البيانات المالية الفصلية

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي 30 سبتمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد الأربعاء المقبل.

ووفق إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش الأربعاء أيضاً الأمور الاعتيادية وما يستجد من أعمال أخرى. ويتواصل إعلان الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية عن نتائجها الفصلية وسط مؤشرات على تواصل زخم نمو الأعمال وارتفاع الأرباح والتوزيعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز