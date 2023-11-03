«الأنصاري» تناقش البيانات المالية الفصلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي 30 سبتمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد الأربعاء المقبل.
ووفق إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش الأربعاء أيضاً الأمور الاعتيادية وما يستجد من أعمال أخرى. ويتواصل إعلان الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية عن نتائجها الفصلية وسط مؤشرات على تواصل زخم نمو الأعمال وارتفاع الأرباح والتوزيعات.
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