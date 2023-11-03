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مجلس إدارة «أرامكس» يجتمع الأربعاء

11/3/2023 7:25:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أرامكس أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد الأربعاء المقبل.

ووفق إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش يوم الأربعاء المقبل أيضاً الأمور الاعتيادية وما يستجد من أعمال أخرى.

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