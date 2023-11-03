«المشرق» يطلق مبادرة حول حوكمة الشركات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بنك ((المشرق))، إطلاق ((Climb2Change))، وهي مبادرة عالمية تجمع بين مبادرات البنك وإنجازاته واسعة النطاق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك التزامات المشرق بالتمويل المستدام وطموحاته الهادفة لتسريع الجهود البيئية والتأثير الاجتماعي.
ولا يقتصر تركيز المبادرة على مشاركة ((المشرق)) الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ((كوب 28)) فحسب، بل تؤكد أيضاً على التزام ((المشرق)) الثابت بالريادة في مجال الاستدامة والتأثير.
ومن المقرر أن تسهم المبادرة في تعزيز أداء ((المشرق)) القوي في مجال التمويل المتعلق بالاستدامة، والمنتجات والخدمات المصرفية المسؤولة، ومبادرات التأثير الاجتماعي، والالتزام بصافي الانبعاثات الصفرية، لتعزيز ريادة البنك في مجال الخدمات المصرفية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((المشرق)): ((يتمثل دورنا المؤثر كمؤسسة مصرفية رائدة في الإمارات والمنطقة عموماً، في توجيه تدفقات رأس المال وتزويد العملاء بحلول تتجاوز مفاهيم التمويل التقليدي)).
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