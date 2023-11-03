«المشرق» يطلق مبادرة حول حوكمة الشركات

أعلن بنك ((المشرق))، إطلاق ((Climb2Change))، وهي مبادرة عالمية تجمع بين مبادرات البنك وإنجازاته واسعة النطاق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك التزامات المشرق بالتمويل المستدام وطموحاته الهادفة لتسريع الجهود البيئية والتأثير الاجتماعي.

ولا يقتصر تركيز المبادرة على مشاركة ((المشرق)) الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ((كوب 28)) فحسب، بل تؤكد أيضاً على التزام ((المشرق)) الثابت بالريادة في مجال الاستدامة والتأثير.

ومن المقرر أن تسهم المبادرة في تعزيز أداء ((المشرق)) القوي في مجال التمويل المتعلق بالاستدامة، والمنتجات والخدمات المصرفية المسؤولة، ومبادرات التأثير الاجتماعي، والالتزام بصافي الانبعاثات الصفرية، لتعزيز ريادة البنك في مجال الخدمات المصرفية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((المشرق)): ((يتمثل دورنا المؤثر كمؤسسة مصرفية رائدة في الإمارات والمنطقة عموماً، في توجيه تدفقات رأس المال وتزويد العملاء بحلول تتجاوز مفاهيم التمويل التقليدي)).

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