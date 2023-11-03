«أبوظبي الإسلامي» يطلق إطاراً للتمويل المستدام

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إطلاق إطار عمل للتمويل المستدام. ويحدد الإطار العناصر الأساسية للمبادئ والإرشادات التي تصنف المشاريع على أنها ((خضراء)) أو ((اجتماعية)) أو ((مستدامة))، وأهلية المشاريع التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها تحت هذا الإطار، بما في ذلك إصدار صكوك خضراء واجتماعية وصكوك مستدامة.

وبموجب هذا الإطار، سيقوم ((مصرف أبوظبي الإسلامي))، بتوفير التمويل للمشاريع التي تنطوي على منافع بيئية، ضمن فئات المشاريع المؤهلة، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، والإسكان بأسعار معقولة، والحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: ((يعد تطوير إطار التمويل المستدام خطوة مهمة في رحلتنا لترسيخ الاستدامة بوصفها ركيزة أساسية لأداء الأعمال للمصرف، وجود معايير واضحة ومنظمة لتقييم أهلية المشاريع من حيث الاستدامة أمر ضروري لتوجيه قراراتنا)).

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