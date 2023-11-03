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«ألِف» تشارك في معرض التوظيف لكليات التقنية

11/3/2023 7:25:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت مجموعة ((ألِف))، الشركة الرائدة في تطوير مجتمعات ووجهات وتجارب نمط الحياة الرائدة في الشارقة، في معرض التوظيف لكليات التقنية العليا 2023.

وقامت المجموعة بإجراء مقابلات فورية مع الطلبة المواطنين، من منطقة الإمارات الشمالية، مما أتاح للمرشحين فرصة للانضمام إلى كادرها الوظيفي. كما عرضت المجموعة، في جناحها بالمعرض، جميع المشاريع القائمة، إضافة إلى كافة الفرص الوظيفية المتاحة.

وقالت مجموعة ((ألِف)): ((تأتي مشاركتنا بالمعرض انطلاقاً من التزامنا بالتوطين وجهودنا المستمرة للتواصل مع المواهب المحلية، ونحن نؤمن بالكفاءات الوطنية ونكرس جهودنا لتوفير فرص للنمو الوظيفي داخل الشركة)).

وأضافت: ((لدينا إيمان راسخ بالثروة البشرية في مجتمعنا، ونهدف إلى توفير بيئة مثالية للازدهار في حياتهم المهنية، ويمثل هذا المعرض فرصة للقاء نظرائنا، والتواصل والتعاون من أجل تعزيز قطاع العقارات في المنطقة، ويعد معرض التوظيف لكليات التقنية العليا 2023، الذي جاء تحت شعار ((خطوتك الاستباقية نحو وظيفة المستقبل))، منصة بارزة للطلاب والخريجين لاستكشاف الفرص الوظيفية مع المؤسسات الرائدة)). وتشمل قائمة رعاة الحدث، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز إكسبو الشارقة، ودائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة.

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