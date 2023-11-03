قرية «سند» تتوسع في إندونيسيا

وقعت قرية سند، التي تتخذ من دبي مقراً، مذكرة تفاهم خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً، مع مجموعة أليسان الإندونيسية التي تبلغ قيمتها السوقية 130 مليون دولار، لإنشاء قرية سند إندونيسيا، بتكلفة قدرها 100 مليون دولار.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز علاقات التعاون المشتركة في قطاع التعليم الخاص، الذي يستهدف أصحاب الهمم من خلال افتتاح قرية سند إندونيسيا، التي ستشكل توسعاً للشركة في السوق الإندونيسية.

وتغطي قرية سند، مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع في المدينة المستدامة بدبي، وتعد واحدة من أكبر المراكز في العالم لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد. وتقدم القرية الدعم والتدريب لأصحاب الهمم في دبي، من خلال أساليب وعلاجات مبنية على النتائج ومثبتة علمياً، كما تقدم خدمات متميزة في مجالات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج التحليل السلوكي التطبيقي، ومعالجة مشكلات النطق، وتدريب وتطوير المختصين، والتدريب على المهارات الحياتية.

جرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال ((The Deals Hub))، المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار، والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي.

وتعكس المبادرة المبتكرة، التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين، بما يرسخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة لممارسة الأعمال.

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