قرار ضريبي لدعم الأعمال في المناطق الحرة

أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: ((تعتبر المناطق الحرة عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز بيئة الأعمال، وتعكس القرارات الجديدة أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات والتزام الدولة نحو المعايير الضريبية الدولية)).

وبموجب القرار المعدل، تم توسيع نطاق الدخل المؤهل، ليشمل مبلغ الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة المحسوب على أساس نهج الصلة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنصوص عليه بالقرار الوزاري 265 لعام 2023.

كما يدرج القرار الوزاري 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، ما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بـ 0 % على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد إضافة إلى تجارة المشتقات المالية المرتبطة بأنشطة التداول والمستخدمة للتحوط من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة.

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