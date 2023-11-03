سوق أبوظبي العالمي يستعد لاستضافة ملتقى حول التمويل المستدام في ديسمبر

يستعد سوق أبوظبي العالمي، لاستضافة النسخة السادسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، الذي ينطلق أواخر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقام ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام 4 ديسمبر المقبل، تحت شعار ((التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين))، برعاية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28)).

وسيتم تنظيم الحدث، الذي أسهم على مدار السنوات الست الماضية في دفع جهود تمويل المناخ، بالشراكة مع ((مصدر)) ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي تنعقد في اليوم نفسه، حيث يهدف التعاون إلى تقديم موقف موحد لإمارة أبوظبي، ضمن مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، بشأن تعزيز فرص الوصول إلى مصادر تمويل المناخ بكلفة معقولة، بالتزامن مع وضع الإمارات على مسار جديد في مجال الاستدامة، وتعزيز النمو الشامل. ويستند ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، إلى أربع ركائز استراتيجية، هي: دعم أسواق رأس المال الأخضر، وتمويل الابتكار، وأسواق الكربون الأخضر، وقيادة التحول المناخي غير المتحيز.

وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: ((تأتي استضافتنا لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، خلال مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) هذا العام لتسليط الضوء على رؤية سوق أبوظبي العالمي، التي تهدف إلى جعل أبوظبي عاصمة لرأس المال الأخضر، بالإضافة إلى كونها عاصمة لرأس المال، وإننا في سوق أبوظبي العالمي لطالما حرصنا على تطوير منظومة شاملة لتمويل المناخ، حيث قام السوق بتطوير أول إطار تنظيمي للتمويل المستدام في المنطقة)).

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