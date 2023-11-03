سوق دبي يقفز 3.8 % بمكاسب 21.5 ملياراً في أسبوع

قفز مؤشر سوق دبي المالي بـ 3.78% في أسبوع، وحقق مكاسب 21.5 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بإعلان نتائج الشركات والبنوك القوية في الربع الثالث 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 640.98 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 662.46 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، صعدت أسهم دبي الوطنية للتأمين 14.7%، وإعمار للتطوير 9%، وإعمار العقارية 8%، وديار للتطوير 8%، والإمارات دبي الوطني 7%.

وزاد أرامكس 6.4%، وسوق دبي المالي 5.5%، وأمان 4.8%، وتبريد 4.3%، ودبي للاستثمار 4%، ودبي الإسلامي 3.8%، وسالك 3.6%، وأملاك للتمويل 3.4%، وأمانات القابضة 3.1%، ومصرف عجمان 1.9%، والأنصاري للخدمات المالية 0.9%،

واستحوذ ((إعمار العقارية))، على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، خلال الأسبوع بنحو 546 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني))، بسيولة 151.3 مليون درهم، ثم ((مصرف عجمان)) جاذباً 149.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، بنسبة 2.96% إلى مستوى 9510.49 نقاط في 5 جلسات، وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.07 مليار درهم في أسبوع، تلاه ((ألفا ظبي القابضة))، جاذباً 523.5 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 439.9 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع، أسهم أيبيكس للاستثمار 18.9%، وأسمنت الفجيرة 15.6%، والجرافات البحرية 14.4%، والدار العقارية 13.7%، وملتيبلاي 13.2%.

وزاد جلفار 11.2%، وإي آند 8.3%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 8%، وأدنوك للتوزيع 7.5%، وأدنوك للحفر 7%، وأدنوك للإمداد 6.5%، وبنك أبوظبي التجاري 6.5%، وأبوظبي الأول 6.3%، وكيو القابضة 5.3%، وسوداتل للاتصالات 5%، ومجموعة أغذية 4.3%، وأدنوك للغاز 3.5%.

مكاسب سيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية، مكاسب بواقع 109.5 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.402 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، إلى 3.511 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و662.46 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة، خلال أسبوع، ناهزت 7 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.3 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.7 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.88 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 108.77 آلاف صفقة.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.42% إلى مستوى 3929.81 نقطة، في آخر جلسات الأسبوع.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 81.4 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مرتفعاً 0.9%، ليغلق عند سعر 6.83 دراهم.

وفي دبي، ارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 10.5%، وأمان 4.4%، والإمارات دبي الوطني 2.6%، وبنك المشرق 2.6%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أدنوك للإمداد 4.7%، وأريد 4.6%، وإمستيل لمواد البناء 2.9%، إيزي ليس 2.9%.

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