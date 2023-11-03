وزير الدولة لشؤون الدفاع يتفقد استعدادات معرض دبي للطيران 2023

قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، بجولة تفقدية في أرض معرض دبي للطيران 2023، بمرافقة عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، والقيادة العامة لشرطة دبي.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة معاليه سير الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض، الذي سيقام خلال الفترة من 13 وحتى 17 نوفمبر الجاري، في مطار آل مكتوم الدولي في دورته الـ 18، والذي يعد واحداً من أبرز الأحداث العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء على مستوى العالم.

كما استمع معاليه، لإيجاز تفصيلي من رؤساء اللجان المعنية والأمنية المنظمة للمعرض، حول كل الاستعدادات والإجراءات والتجهيزات اللوجستية للمعرض، لضمان سلامة وأمن العارضين، والوفود الرسمية المشاركة، وجاهزية الموقع لاستقبال الجمهور الكريم، خلال أيام المعرض، والعروض الجوية المصاحبة.

وفي ختام الجولة، أشاد معاليه بجهود اللجان المنظمة ومستوى الجاهزية، وخطط الطوارئ والأزمات والإخلاء الطبي، الذي يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من قدرة على تنظيم واحتضان كبرى الفعاليات، كونها وجهة عالمية، لما تتمتع به من بنية تحتية تؤهلها لمواكبة مثل هذه الأحداث بإتقان وكفاءة عالية.

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