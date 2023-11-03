Saturday, 04 November 2023 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدولة لشؤون الدفاع يتفقد استعدادات معرض دبي للطيران 2023

11/3/2023 7:25:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، بجولة تفقدية في أرض معرض دبي للطيران 2023، بمرافقة عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، والقيادة العامة لشرطة دبي.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة معاليه سير الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض، الذي سيقام خلال الفترة من 13 وحتى 17 نوفمبر الجاري، في مطار آل مكتوم الدولي في دورته الـ 18، والذي يعد واحداً من أبرز الأحداث العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء على مستوى العالم.

كما استمع معاليه، لإيجاز تفصيلي من رؤساء اللجان المعنية والأمنية المنظمة للمعرض، حول كل الاستعدادات والإجراءات والتجهيزات اللوجستية للمعرض، لضمان سلامة وأمن العارضين، والوفود الرسمية المشاركة، وجاهزية الموقع لاستقبال الجمهور الكريم، خلال أيام المعرض، والعروض الجوية المصاحبة.

وفي ختام الجولة، أشاد معاليه بجهود اللجان المنظمة ومستوى الجاهزية، وخطط الطوارئ والأزمات والإخلاء الطبي، الذي يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من قدرة على تنظيم واحتضان كبرى الفعاليات، كونها وجهة عالمية، لما تتمتع به من بنية تحتية تؤهلها لمواكبة مثل هذه الأحداث بإتقان وكفاءة عالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN03112023000110011019ID1107369913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث