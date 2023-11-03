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«أداماس موتورز» تكشف الستار عن أقوى سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في دبي

11/3/2023 7:25:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شركة ((أداماس موتورز))، الوكيل الحصري لشركة سيارات ((لوتس)) على مستوى الإمارات والبحرين، الستار عن طراز ((لوتس إليترا)) الاستثنائي ذات الدفع الرباعي. جاء ذلك ضمن حفل خاص أُقيم في دبي.

وتُعد سيارة ((لوتس إليترا)) الجديدة كلياً والمُصنعة في بريطانيا، علامة فارقة ضمن فئة السيارات الكهربائية، حيث تُمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات، وتستهدف جيلاً جديداً من عشاق طرازات لوتس، كما تؤكد على سعي العلامة التجارية نحو الابتكار والتميز، وتعزيز التنقل الصديق للبيئة.

وقال دان بالمر، المدير الإقليمي لمجموعة ((لوتس)) في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: ((من دواعي سرورنا الإعلان عن طراز ((لوتس إليترا)) الجديد كلياً، والذي يُعد انعكاساً حقيقياً لهوية العلامة التجارية، وقد تم تصميمه بخبرة أكثر من 75 عاماً في عالم تطوير وهندسة السيارات الرياضية وتحويلها إلى نمط حياة استثنائي.

كما يُعد طراز ((إليترا)) الأعلى في فئته من حيث التكنولوجيا المتطورة والقدرات الهائلة، إضافة إلى ذلك يتميز هذا الطراز بمجموعة واسعة من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع والتي لم يسبق لها مثيل في عالم صناعة السيارات)).

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