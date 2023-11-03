مركز الابتكار الصيني يستقطب 3 شركات متعددة الجنسيات إلى دبي

وقّع مركز الابتكار الصيني الذي أطلقته غرف دبي، 3 مذكرات تفاهم مع كل من شركة ((نيولينك)) و((إيكوبلوكس)) و((تشيجيانغ دايو للإنشاءات))، وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للأعمال وذلك لدعمهم في توسع نشاطاتها إلى إمارة دبي، وتأسيس أعمالهم فيها قبل التوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، أعلنت شركة ((نيولينك)) الصينية، اعتزامها تأسيس تواجد إقليمي لها في دبي، حيث ستستعرض الشركة الصينية المتخصصة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة والتي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، أحدث تقنياتها بمجال الطاقة المتجددة في مركز الابتكار الصيني خلال المعرض الذي يقام خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) في الإمارات.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض العديد من شركات الطاقة النظيفة والوفود الزائرة على مدار الأسابيع الستة. كما سيقام على هامش الحدث فعاليات منتظمة للتواصل والتفاعل، إضافة إلى زيارة وفود من الصين خلال هذه الفترة.

تمكين إيكوبلوكس

ووفق مذكرة التفاهم الثانية، سيعمل المركز على تمكين ((إيكوبلوكس)) التي تتخذ من مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو مقراً لها، من توسيع حضور تقنيات الحاسوب العملاق لديها وتعزيز حصتها السوقية في دبي. وتنطوي مذكرة التفاهم أيضاً على إطلاق العنان للجهود المشتركة لتعزيز الشراكات الثنائية في مجالات البحث والتطوير بين الصين ودبي لتشمل التطبيقات التجارية للجيل التالي من الحواسيب العملاقة الصينية. وتعتبر ((إيكوبلوكس)) الموزع الحصري في المنطقة لمعدات الحوسبة العملاقة من Tecorigin، وهي تقنية الحوسبة العملاقة الرائدة في الصين.

شركة مليارية

وتفضي مذكرة التفاهم الثالثة مع شركة ((تشيجيانغ دايو للإنشاءات))، إلى تأسيس مقر إقليمي للشركة في دبي. والشركة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، تعتبر واحدةً من الشركات الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء في مقاطعة تشيجيانغ الصينية. وتتخصص الشركة بمجموعة متنوعة من مشاريع البناء، بما فيها مشاريع الطرق السريعة، والمشاريع البلدية، وتنسيق الحدائق، والتصميم الداخلي والخارجي، وترميم الحدائق القديمة، والأعمال الترابية باستثناء التعدين، إضافة إلى مشاريع حفظ المياه وفقاً لشروط معينة. ويعتبر مركز الابتكار الصيني، أول مساحة من نوعها في الشرق الأوسط، لعرض التقنيات المتطورة لشركات الابتكار الصينية وتسريع توسعها في دولة الإمارات وخارجها.

منصة متكاملة

وبالتعاون مع غرف دبي، يوفر المركز للشركات الصينية، منصة متكاملة لعقد شراكات الأعمال والأبحاث، والتواصل مع الجهات الحكومية، ومقابلة المستثمرين والعملاء المحتملين.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم في The Deals Hub، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار، والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال. وتعكس المبادرة المبتكرة، التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين، بما يرسّخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة عالمية لممارسة الأعمال.

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