Saturday, 04 November 2023 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزيودي: 40 مليار دولار تجارة الإمارات وتركيا بعد 5 سنوات

11/3/2023 7:25:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا سوف يصل إلى 40 مليار دولار(نحو147 مليار درهم)، بعد 5 سنوات.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية، أمس، أعرب معاليه عن ارتياحه للزيارة، التي قام بها إلى تركيا مؤخراً، لافتاً إلى أن البلدين سجلا نمواً جيداً في التجارة غير النفطية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين تركيا والإمارات 18 مليار دولار. وأوضح أن التجارة الثنائية سجلت نمواً جيداً في النصف الأول من العام، وقال إنها وصلت إلى قرابة 13.5 مليار دولار في النصف الأول من 2023، لافتاً إلى أهمية القطاع الخاص في التبادل التجاري بين البلدين.

وقال معالي ثاني الزيودي : ((نريد أن نضمن استفادة القطاع الخاص من هذه العلاقة الوثيقة والاتفاقيات، أنا واثق بأننا سنرى أرقاماً كبيرة بين تركيا والإمارات)). وتابع: ((سنرى 40 مليار دولار، بعد 5 سنوات، ونريد مواصلة هذا الزخم)). ومؤخراً أفاد وزير التجارة التركي عمر بولات بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار، بنهاية 2022، فيما سجل 14 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN03112023000110011019ID1107369910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث