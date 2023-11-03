الزيودي: 40 مليار دولار تجارة الإمارات وتركيا بعد 5 سنوات

أعلن معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا سوف يصل إلى 40 مليار دولار(نحو147 مليار درهم)، بعد 5 سنوات.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية، أمس، أعرب معاليه عن ارتياحه للزيارة، التي قام بها إلى تركيا مؤخراً، لافتاً إلى أن البلدين سجلا نمواً جيداً في التجارة غير النفطية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين تركيا والإمارات 18 مليار دولار. وأوضح أن التجارة الثنائية سجلت نمواً جيداً في النصف الأول من العام، وقال إنها وصلت إلى قرابة 13.5 مليار دولار في النصف الأول من 2023، لافتاً إلى أهمية القطاع الخاص في التبادل التجاري بين البلدين.

وقال معالي ثاني الزيودي : ((نريد أن نضمن استفادة القطاع الخاص من هذه العلاقة الوثيقة والاتفاقيات، أنا واثق بأننا سنرى أرقاماً كبيرة بين تركيا والإمارات)). وتابع: ((سنرى 40 مليار دولار، بعد 5 سنوات، ونريد مواصلة هذا الزخم)). ومؤخراً أفاد وزير التجارة التركي عمر بولات بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار، بنهاية 2022، فيما سجل 14 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري.

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