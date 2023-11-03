لا أعلم شيئاً عن مستقبلي مع الفريق.. مدرب الزمالك يعلق على الخسارة من زد في الدوري المصري

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك علي الاعتذار

لجماهير ناديه بعد الخسارة 1 /2 أمام زد الجمعة، في الدوري المصري لكرة القدم ،

مؤكدا أنه ليس من الطبيعي أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين، بعد أن خسر أمام إنبي 1 /2 في الجولة

الماضية، مشيرا إلى انه لا يعلم شيئاً عن مستقبله مع الفريق.

وقال أوسوريو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :" المباراة كانت صعبة لأن المنافس يجيد اللعب على الدفاع والتحولات الهجومية وأقدم التهنئة للمنافس".

وأضاف

:" نستعد للمباراة قبلها بـ4 أيام ونضع الخطة المناسبة وكان هناك 3 لاعبين كانوا سيتواجدون في التشكيل الأساسي للقاء اليوم ولكنهم لم يشاركوا".

وتابع:" الزمالك سنحت له فرص للتسجيل في الشوط الأول وإذا كان الجزيري سجل الفرصة الثانية التي سنحت له فأعتقد أن الفريق كان سيقتل اللقاء، وعلينا أن نغلق ملف مباراة اليوم ونستعد للقاء بيراميدز في الكأس".

وأوضح :" لعبنا 6 مباريات فقط في الدوري المصري ونحاول أن نتحسن وسنقاتل على الدوري وهناك العديد من المباريات التي يسعى الفريق للفوز فيها".



وشدد أوسوريو على أنه لا يعلم شيئا عن مستقبله مع الفريق، موضحا أنه يعطي 100% من مجهوده مع الفريق في الفترة الحالية.

من جانبه ، أشاد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد بأداء لاعبيه بعد الفوز علي الزمالك.

وقال

عبد العاطي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن اللاعبين نفذوا ما طلبه منهم، مشيرا إلى أن زد حقق فوزا مستحقا.

واضاف :" في الايام الماضية درسنا فريق الزمالك بشكل جيد للغاية ونجحنا في اغلاق مفاتيح لعبه".

وأوضح أن فريقه يستحق الفوز بالنظر إلى إجادة اللاعبين في تنفيذ الخطة وإغلاق كل مصادر خطورة المنافس.

وتوقف رصيد الزمالك عند ثماني نقاط في المركز السادس، حيث تلقى خسارته الثانية هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا.

في المقابل، قفز زد، الذي يشارك للمرة الأولى في الدوري الممتاز، إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

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