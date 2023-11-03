أسعار النفط تهبط عند التسوية وتسجل خسائر أسبوعية

انخفضت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة الجمعة عند التسوية مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من دورة التشديد النقدي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 84.89 دولارh للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 80.51 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان الأسبوع منخفضين بأكثر من ستة بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر ، كما تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.

وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

أبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما. وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.

وأظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الخدمات في الصين نما بوتيرة أسرع قليلا في أكتوبر ، لكن المبيعات نمت بأضعف وتيرة في عشرة أشهر وشهد نشاط التوظيف ركودا مع تراجع ثقة الشركات.





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