باريس سان جيرمان يهزم مونبيليه بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتاً



ارتقى باريس سان جيرمان لصدارة ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا، وذلك عقب فوزه على ضيفه مونبيليه 3 / صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن نيس صاحب المركز الثاني والذي يلعب يوم الأحد مع ضيفه رين.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونبيليه عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم باريس سان جيرمان

في الدقيقة العاشرة عن طريق لي كانج إن، قبل أن يضيف وارن زائير إيمري الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 66 سجل فيتينيا الهدف الثالث لباريس.

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