أتلتيكو مدريد يخسر أمام لاس بالماس ويفشل في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني



فشل فريق أتلتيكو مدريد في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عقب خسارته أمام مضيفه لاس بالماس 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم لاس بالماس بهدف أحرزه كيريان رودريجيز في الدقيقة 51 وعزز لاس بالماس تقدمه بهدف ثان أحرزه بينيتو راميريز في الدقيقة 75.

وتمكن أتلتيكو مدريد من تقليص الفارق في الدقيقة 83 بهدف أحرزه ألفارو موراتا.

ورفع لاس بالماس رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، محققا انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد وجيرونا.

وهذه هي الخسارة الثانية لأتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في مباراة.





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